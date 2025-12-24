YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: Yıllara göre asgari ücret ne kadardı? 10 yıllık asgari ücret tablosu nedir?

Türkiye'de asgari ücret, ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve sosyal politikalar doğrultusunda her yıl yeniden belirlenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlar, milyonlarca çalışanın gelir seviyesini doğrudan etkilerken, işveren maliyetleri açısından da belirleyici rol oynamaktadır. Peki, yıllara göre asgari ücret ne kadardı? 10 yıllık asgari ücret tablosu nedir? Yıllara göre asgari ücret zam oranları haberimizde.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Asgari ücret zam oranları, Türkiye ekonomisinin dönemsel kırılmalarını en net şekilde yansıtan göstergelerden biridir. Özellikle 2022 yılından sonra artan yaşam maliyetleri ve yüksek enflasyon nedeniyle ücret artışları hem oran hem de sıklık açısından dikkat çekici seviyelere ulaşmıştır.

2026 yılı için açıklanan yeni ücret, bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında artırılmıştır. Bu artış, son yıllardaki kademeli yükseliş trendinin devam ettiğini göstermektedir. Asgari ücretteki zam oranları, çalışanların alım gücünü koruma amacı taşırken aynı zamanda işverenler için artan maliyetleri de beraberinde getirmektedir.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Türkiye'de asgari ücret, bazı yıllarda tek dönem, bazı yıllarda ise yıl ortasında yapılan ek düzenlemelerle iki ayrı dönem şeklinde uygulanmıştır. Geçmiş yıllara bakıldığında ücretlerin düzenli ve artan bir seyir izlediği görülmektedir.

2014 yılının ilk yarısında net asgari ücret 846 lira olarak uygulanırken, aynı yılın ikinci yarısında bu rakam 891 liraya yükselmiştir. 2015 yılında net asgari ücret yılın ilk yarısında 949 lira, ikinci yarısında ise 1.000 lira seviyesine ulaşmıştır.

2016 yılında asgari ücrette önemli bir artış yaşanmış ve net ücret 1.300 liraya çıkarılmıştır. 2017 yılında bu rakam 1.404 liraya, 2018 yılında ise 1.603 liraya yükselmiştir.

2019 yılında net asgari ücret 2.020 lira olarak belirlenirken, 2020 yılında 2.324 liraya, 2021 yılında ise 2.825 liraya ulaşmıştır.

2022 yılında yıl ortasında yapılan düzenleme ile asgari ücret iki kez artırılmış; yılın ilk yarısında 4.253 lira olan net ücret, temmuz ayından itibaren 5.500 liraya yükselmiştir.

2023 yılında da benzer bir uygulama yapılmış, yılın ilk yarısında net asgari ücret 8.506 lira, ikinci yarısında ise 11.402 lira olarak uygulanmıştır.

2024 yılında net asgari ücret 17.002 lira olarak belirlenirken, 2025 yılında bu rakam 22.104 liraya yükselmiştir. 23 Aralık'ta yapılan açıklamaya göre ise 2026 yılı itibarıyla net asgari ücret 28.075 lira olmuştur.

10 YILLIK ASGARİ ÜCRET TABLOSU NEDİR?