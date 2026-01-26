Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları, taraftarlar kadar sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle marş performansıyla gündeme gelen komedyen Yasemin Sakallıoğlu, o gün yaşananları ve organizasyon sürecini ilk kez Adem Metan'ın YouTube kanalı Peki Sonra? programında anlattı. Peki, Yasemin Sakallıoğlu Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hakkında ne dedi? Detaylar...

YASEMİN SAKALLIOĞLU GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI HAKKINDA NE DEDİ?

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında okuduğu marşla ilgili ilk kez konuştu. Sakallıoğlu, organizasyondan yalnızca 1,5 gün önce arandığını ve marşı beş dakika içinde hazırlaması gerektiğini açıkladı:

"Yenikapı'ya gittim, elimde kağıt bile yoktu. Hiç kimseyi eleştirmiyorum; organizasyon çok aceleye gelmişti."

Sakallıoğlu'nun açıklamaları, organizasyon sürecindeki eksikliklere dikkat çekiyor ve marşın nasıl hazırlandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

GALATASARAY MARŞINI KENDİSİ BESTELEDİĞİNİ AÇIKLADI

Sakallıoğlu, kutlamalarda okuduğu marşın tamamen kendisine ait olduğunu belirtti. Genç komedyen, marşı yalnızca bir gün önceden bestelediğini ve ilk performans sırasında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştığını anlattı:

"Marşı ilk okuduğumda taraftarlar çok sevdi, bir daha diye tezahürat yaptı. İkinci kez okuduğumda organizasyon oraya borozan sesi koymuş. Haliyle sosyal medyada böyle yayımlanmış oldu."

Bu açıklama, sosyal medyada tartışmalara neden olan performansın arkasındaki süreci açıklığa kavuşturuyor.

MARŞIM GÜZEL AMA BEN KÖTÜ OKUDUM

Komedyen, yazdığı marşın kalitesinden emin olduğunu fakat performans açısından yeterli olmadığını dile getirdi:

"Ben yazdığım sözlerin, marşımın arkasındayım. Güzel bir marş yazdım, çok kötü okudum. Ses sisteminin acizliğine uğradım. Ben sunucu değilim, komedyenim. Benden bir şey rica ettiler ben de gittim. Yine olsun yine giderim. Ben Galatasaray'ı seviyorum. Galatasaray taraftarını, futbolcularını, ailesini seviyorum. Bu konuyu ilk defa açıklıyorum. Bana haksızlık yapıldı biraz."

Bu açıklamalar, Sakallıoğlu'nun hem kendi yeteneğini hem de organizasyon eksikliklerini samimi bir şekilde değerlendirdiğini gösteriyor.