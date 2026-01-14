Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş., 2026 yılında gerçekleştireceği halka arz ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. UCAYM kodu ile "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz, toplamda 1,1 milyar TL büyüklüğe sahip olacak. Yatırımcılar, halka arzın tarihleri, hisse fiyatı, lot dağılımı ve hangi bankalar aracılığıyla talep toplayacağı gibi konularda detaylı bilgi arayışında. Peki, Üçay Mühendislik ne zaman talep toplayacak? Üçay Mühendislik halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Üçay Mühendislik halka arzına dair merak edilen tüm bilgiler.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Üçay Mühendislik halka arz talep toplama süreci 14 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak ve 16 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek. Talep toplama işlemleri 09:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Yatırımcılar, bu üç günlük süreçte Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle halka arza katılabilecek.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Üçay Mühendislik'in halka arz edilen paylarının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Bu durum, yatırımcıların endeks yatırım stratejilerini halka arz kapsamında değerlendirebileceği anlamına geliyor. Katılım endeksine uygunluk, payların belirlenen kriterler çerçevesinde halka arz edilmesini ve endeksle işlem görmesini sağlıyor.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK KAÇ LOT VERİR?

Halka arz kapsamında Üçay Mühendislik toplamda 60 milyon lot dağıtacak. Lot dağılımı, yatırımcıların katılım tutarına göre değişiklik gösteriyor. Örnek dağılım ise şöyle:

150 Bin TL katılım → 280 Lot (5040 TL)

250 Bin TL katılım → 168 Lot (3024 TL)

350 Bin TL katılım → 120 Lot (2160 TL)

500 Bin TL katılım → 84 Lot (1512 TL)

700 Bin TL katılım → 60 Lot (1080 TL)

1,1 Milyon TL katılım → 38 Lot (684 TL)

1,6 Milyon TL katılım → 26 Lot (468 TL)

2,2 Milyon TL katılım → 19 Lot (342 TL)

Yatırımcılar, bu lot dağılımı üzerinden talep toplayarak yatırım kararlarını planlayabilir.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

Üçay Mühendislik halka arz fiyatı 18 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %22,73 seviyesinde olması bekleniyor. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1,1 milyar TL olarak ilan edildi. Yatırımcılar, belirlenen sabit fiyat üzerinden talepte bulunarak hisse alımı gerçekleştirebilecek.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Üçay Mühendislik halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, talep toplama işlemlerini aşağıdaki banka ve aracı kurumlar aracılığıyla gerçekleştirebilecek:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Invest-Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcılar, halka arza katılmak için bu bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla talepte bulunabilir.

NOT : Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.