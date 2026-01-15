2000 yılında İstanbul'da kurulan Üçay Mühendislik, Türkiye'nin mühendislik, enerji ve iklimlendirme sektöründe öncü isimlerden biridir. Kuruluşundan bu yana yenilikçi yaklaşımı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve sürdürülebilir çözümleriyle sektörde güçlü bir marka haline gelmiştir. Bugün Türkiye genelinde 35'in üzerinde şubesi ve 1000'i aşkın çalışanıyla hizmet veren Üçay Mühendislik, enerji dönüşümünde kritik rol oynamaktadır. Peki, Üçay Mühendislik kimin, sahibi kim? Üçay Mühendislik ne iş yapar? Detaylar haberimizde.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK KİMİN, SAHİBİ KİM?

Üçay Mühendislik'in sermaye yapısı oldukça şeffaf ve dengelidir. Şirketin %50'si Ayhan Karacabey, diğer %50'si ise Mustafa Bozkurt tarafından sahiplenilmektedir. Bu ortaklık yapısı, şirketin istikrarlı büyümesini ve stratejik kararlarını sağlam bir temele oturtmaktadır.

ÜÇAY MÜHENDİSLİKYÖNETİM KADROSU

Ayhan Karacabey – Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Bozkurt – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Turan Şakacı – CEO / İcra Kurulu Başkanı

Ozan Eren – CFO / Yönetim Kurulu Üyesi

Yavuz Bokuş – Yönetim Kurulu Üyesi ve İç Denetim Direktörü

Dursun Saat – Bağımsız Üye

Bu yönetim kadrosu, stratejik vizyonu ve sektörel deneyimiyle Üçay Mühendislik'in Türkiye genelinde güçlü bir marka olmasını sağlamaktadır.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK NE İŞ YAPAR?

Üçay Mühendislik, mühendisliği kurum kültürünün merkezine koyarak faaliyet gösteren, çevreye duyarlı ve yüksek verimli sistemler geliştiren bir firmadır. 2000 yılında İstanbul'da başlayan yolculuğu, kısa süre içinde Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bir hizmet ağıyla devam etmiştir.

ÜÇAY MÜHENDİSLİK FAALİYET ALANLARI VE PROJELERİ

Mekanik ve Elektrik Taahhüt Hizmetleri: 2007'den itibaren mekanik ve elektrik taahhüt alanında genişleyen hizmetler, şirketin teknik kapasitesini artırmıştır.

Güneş Enerji Sistemleri (GES): 2021 yılında enerji sektöründe sürdürülebilir çözümler sunmak amacıyla GES projelerine başlamıştır.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonları: EATON iş birliğiyle elektrikli araç şarj çözümleri geliştiren Üçay Mühendislik, 2022 itibarıyla EPDK lisanslı ELARİS markasıyla şarj ağı işletmeciliği yapmaktadır.

Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri: 2024 yılında şirket unvanını güncelleyerek, enerji ve iklimlendirme alanında ileri teknoloji çözümler sunmayı hedeflemiştir.

BÜYÜME VE KURUMSALLAŞMA

2004: İstanbul Tuzla'da ilk şube açıldı.

2012: Türkiye genelinde 7. şube faaliyete geçti.

2014: 100 bin sözleşmeye ulaşarak sektörde güvenilir bir marka haline geldi.

2019: "Yılın Mühendislik Markası" ödülünü kazandı.

2020: Türkiye genelinde 35 şubeye ulaştı.

2024: Şirket unvanı "Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş." olarak güncellendi.

Üçay Mühendislik'in faaliyetleri, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilikler ekseninde ilerlemektedir. Kuruluşundan itibaren müşteri memnuniyeti, güven ve kalite temelinde şekillenen hizmet anlayışı, şirketi Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik bir aktör haline getirmiştir.