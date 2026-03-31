2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde heyecan dorukta. Türkiye, Romanya karşısında elde ettiği 1-0’lık galibiyetle play-off yarı finalini geride bıraktı ve tarihî bir fırsat yakaladı. 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek final mücadelesinde Ay-yıldızlı ekip, deplasmanda Kosova ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, Türkiye’nin 2002’den sonra Dünya Kupası sahnesine geri dönme şansı anlamına geliyor. Peki, Türkiye Kosova'yı yenerse ne olacak? Türkiye Kosova’yı elerse grupta rakipleri kimler olacak Detaylar...

TÜRKİYE KOSOVA'YI YENERSE NE OLACAK?

Türkiye, Kosova’yı finalde eleyebilirse sadece bir maçı kazanmış olmayacak; aynı zamanda 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı elde edecek. Bu, Türk futbolu için tarihi bir dönüm noktası olacak.

Bu senaryoda ortaya çıkacak başlıca sonuçlar şunlar:

Dünya Kupası Bileti Kesinleşiyor: Türkiye, 2002’den sonra ilk kez final etabında boy gösterecek.

TÜRKİYE KOSOVA’YI ELERSE GRUPTA RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Ay-yıldızlı ekip, Kosova engelini aştığı takdirde 2026 Dünya Kupası grup aşamasında şu tarihlerde mücadele edecek:

13 Haziran 07.00 | Türkiye – Avustralya

19 Haziran 07.00 | Türkiye – Paraguay

25 Haziran 05.00 | Türkiye – ABD

Bu fikstür, Türkiye’nin Güney ve Kuzey Amerika ile Okyanusya temsilcileriyle karşılaşmasını öngörüyor. Her bir maç, Dünya Kupası’ndaki ilerleyiş için kritik öneme sahip olacak.

GRUP AŞAMASI VE SONRAKİ TUR YAPISI

Türkiye’nin gruptan çıkması halinde sonraki aşamalar da belirli:

Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasından başlayarak her turda mücadele edecek ve Dünya Kupası’nda ilerleyişini sürdürmek için güçlü bir performans sergilemek zorunda.