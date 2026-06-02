Türkiye Dünya Kupası kadrosu! 26 kişilik kadro açıklandı mı?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için oluşturulan geniş aday kadrosu kamuoyuyla paylaşılmıştı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik listede yer alan futbolcular arasından yapılacak son değerlendirmelerin ardından ABD'ye gidecek 26 kişilik kadro kesinleşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için oluşturulan 35 kişilik geniş aday kadrosunda kaleci, savunma, orta saha ve hücum bölgelerinde görev yapan futbolcular yer aldı. Kaleciler arasında Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır bulunurken, savunma hattında Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik kadroya dahil edildi.

Orta sahada Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan yer alırken, hücum hattında Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı geniş aday kadroda kendilerine yer buldu.

Kadroda yer alan futbolcular için son karar teknik direktör Vincenzo Montella ve yardımcıları tarafından verilecek. Yapılacak değerlendirmeler sonucunda geniş listede bulunan 35 oyuncudan 9'u kadro dışında kalacak ve Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai ekip netleşecek.

