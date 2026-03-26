Haberler

Türkiye 11'i! Maç kadrosu Türkiye Romanya ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye Romanya maç kadrosu ilk 11!

Türkiye 11'i! Maç kadrosu Türkiye Romanya ilk 11'ler belli oldu mu? Türkiye Romanya maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye - Romanya maç kadrosu! Milli maç 11'ler! Türkiye Romanya maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Türkiye Romanya ilk 11'ler açıklanıyor. Türkiye Romanya muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Türkiye Romanya maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Türkiye Romanya ilk 11'ler açıklanıyor. Türkiye Romanya muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇ KADROSU İLK 11

Türkiye Romanya maç kadroları açıklandı:

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda Güler, Barış, Kenan, Kerem Aktürkoğlu.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila, Birligea.

Türkiye Romanya ilk 11

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Beşiktaş Park'ta (Tüpraş) oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Benoit Bastien olacak.

Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek. 

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

