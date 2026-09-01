Trabzonspor yeni teknik direktörü kim oldu? Fatih Tekke istifa etti

Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili kulübün ayrılığı kısa süre içerisinde resmen duyurması bekleniyor.

FATİH TEKKE İSTİFA ETTİ Mİ?

Trabzonspor'da yeni teknik direktörün kim olacağı henüz duyurulmadı. Bordo-mavili ekipte Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine gelecek isim konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, kulübün öncelikle Tekke ile gerçekleşen ayrılığı resmen açıklaması bekleniyor. Amedspor karşılaşmasının ardından yaşanan gelişmeyle birlikte deneyimli teknik adamın Trabzonspor'daki görev süreci sona erdi.

Fatih Tekke, daha önce UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyet sonrasında istifa kararı almıştı. Ancak Trabzonspor Yönetim Kurulu, o dönemde Tekke'nin istifasını kabul etmemiş ve deneyimli teknik adamla yola devam etme kararı almıştı. Yönetim kurulundan yapılan açıklamada da teknik direktör Fatih Tekke'nin istifa kararının kabul edilmediği belirtilmişti. Tekke, bu kararın ardından bordo-mavili takımın başındaki görevini sürdürmüştü.

FATİH TEKKE TRABZONSPOR'DAN AYRILDI MI?

Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi, Süper Lig'de Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından sona erdi. Bordo-mavili yönetimin deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığı öğrenilirken, ayrılığın kulüp tarafından kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor. Daha önce istifa kararı yönetim tarafından kabul edilmeyen Tekke, Amedspor maçına kadar görevine devam etmişti. Son mağlubiyetin ardından ise tarafların yolları ayrıldı.

Fatih Tekke, Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından düzenlenen basın toplantısında sorumluluğu üstlenmişti. Tekke, karşılaşmanın üzücü bir gece olduğunu, oyunu kontrol altında tutamadıklarını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemişti. Takımın yeniden ayağa kalkması gerektiğini belirten deneyimli teknik adamın bu açıklamalarının ardından Trabzonspor yönetimiyle yollarının ayrıldığı öğrenildi. Fatih Tekke, bordo-mavili takımın başında toplam 62 karşılaşmaya çıkarken 1,92 puan ortalaması yakaladı.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü henüz duyurulmadı. Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavili ekipte teknik direktörlük görevini üstlenecek isim konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Kulübün ilk olarak Fatih Tekke ile ayrılığa ilişkin resmi duyuruyu yapması beklenirken, yerine gelecek teknik direktör konusunda şu ana kadar paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.