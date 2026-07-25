Trabzonspor ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak hazırlık mücadelesi öncesinde "Trabzonspor Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Yeni sezon öncesi son durumlarını görmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi canlı takip edebilmek için yayıncı kanal ve maç saatine ilişkin detayları merak ediyor. Karşılaşma 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kamp çalışmaları kapsamında Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekibin son durumunu görmek isteyen taraftarlar, "Trabzonspor Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Hazırlık karşılaşması HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak hazırlık maçı, yeni sezon öncesinde teknik heyet için önemli bir prova niteliği taşıyor. Futbolseverler ise maçın yayın bilgileri, başlama saati ve oynanacağı stadyum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte Trabzonspor-Eintracht Frankfurt maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

TRABZONSPOR FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Eintracht Frankfurt arasındaki hazırlık karşılaşması, 26 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Yeni sezon öncesindeki önemli hazırlık mücadelelerinden biri olarak gösterilen karşılaşma, iki takımın son durumunu görmesi açısından büyük önem taşıyor.

TRABZONSPOR FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Eintracht Frankfurt hazırlık maçı, 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

TRABZONSPOR FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak hazırlık maçı, HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden şifresiz olarak izlemek mümkün olacak.

HT SPOR CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Trabzonspor-Eintracht Frankfurt maçını yayınlayacak olan HT Spor, şu platformlar üzerinden izlenebiliyor:

• Digiturk: 75. kanal

• D-Smart: 79. kanal

• Tivibu: 87. kanal

• Kablo TV: 227. kanal

• Turkcell TV+: 73. kanal

• Türksat uydusu üzerinden

• İnternet yayını üzerinden şifresiz

TRABZONSPOR FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hazırlık mücadelesi, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Stadyumu'nda oynanacak. Her iki ekip de yeni sezon hazırlıkları kapsamında güçlü rakip karşısında eksiklerini görme fırsatı yakalayacak. Teknik direktörlerin farklı oyunculara şans vermesi beklenen mücadele, sezon öncesi önemli bir test niteliği taşıyor.