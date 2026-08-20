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Trabzonspor Ferencvaros maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ferencvaros maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Trabzonspor Ferencvaros maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ferencvaros maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Trabzonspor Ferencvaros maçı hangi kanalda belli oldu. Trabzonspor Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Ferencvaross maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Ferencvaros maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Ferencvaros maçı yayın bilgisi!

Trabzonspor Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Ferencvaross maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Ferencvaros maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Ferencvaros maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Ferencvaros maçı ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Güncel ATV frekans bilgileri ile Trabzonspor Ferencvaros maçı uydu üzerinden şifresiz izlenebilecek. 

TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Ferencvaros maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç ATV'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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