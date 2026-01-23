Trabzonspor 11'i! Süper Lig TS Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Trabzonspor Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11!

Trabzonspor Kasımpaşa maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Kasımpaşa ilk 11'ler açıklanıyor. Trabzonspor Kasımpaşa muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU İLK 11

Trabzonspor - Kasımpaşa maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Muçi, Zubkov, Felipe, Onuachu.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Frimpong, Cem, Kerem, İrfan Can, Ben Ouanes, Diabate, Gueye.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son 5 maçında galibiyet yaşayamayan lacivert-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başladı.

Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.

İki ekibin sezonun ilk yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.