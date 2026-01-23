Haberler

Trabzonspor 11'i! Süper Lig TS Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Trabzonspor Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11!

Trabzonspor 11'i! Süper Lig TS Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Trabzonspor Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor - Kasımpaşa maç kadrosu! Trabzonspor Kasımpaşa 11'ler! Trabzon Kasımpaşa maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Kasımpaşa ilk 11'ler açıklanıyor. Trabzonspor Kasımpaşa muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

Trabzonspor Kasımpaşa maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Kasımpaşa ilk 11'ler açıklanıyor. Trabzonspor Kasımpaşa muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU İLK 11

Trabzonspor - Kasımpaşa maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Muçi, Zubkov, Felipe, Onuachu.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Frimpong, Cem, Kerem, İrfan Can, Ben Ouanes, Diabate, Gueye.

Trabzonspor 11'i! Süper Lig TS Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Trabzonspor Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11!

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son 5 maçında galibiyet yaşayamayan lacivert-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başladı.

Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.

İki ekibin sezonun ilk yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' Azerbaycan'da yakalandı

Kafes dövüşçülüğünden örgüt üyeliğine! "Dalton İntizar" yakalandı
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans