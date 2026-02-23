TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi (TAM İSİM LİSTESİ) Uşak kura çekiliş listesi açıklandı mı?

Türkiye genelinde hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kapsamda Uşak ilinde de toplam 2 bin 558 konut inşa edilecek ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Peki, Uşak kura çekiliş listesi açıklandı mı? Sosyal konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar için en kritik adım olan TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi, başvuruların sonuçlanmasının ardından yayımlandı. TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi haberimizde.

UŞAK KURA ÇEKİLİŞ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Uşak kura çekilişi, 24 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00'de Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi, şeffaf ve adil bir şekilde yapılacak olup, tüm hak sahiplerinin katılımı önem taşıyor.

Adaylar, Uşak kura çekiliş listesi açıklandı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. TOKİ, bu kapsamda başvuru yapan kişilerden kura çekimine katılmaya hak kazananların yanı sıra, başvurusu geçersiz sayılan adayların isimlerini de resmi olarak yayımladı. Böylece herkes, kendi durumunu net şekilde görebilecek.

TOKİ UŞAK KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ UŞAK KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ

Türkiye genelinde hayata geçirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak ilinde de önemli bir adım atılıyor. Uşak merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 558 konut inşa edilecek olup, bu konutlar için kura çekimi heyecanı yaklaşıyor. TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi, başvuru sürecini başarıyla tamamlayan vatandaşlar için yayımlandı.

Bu liste, başvurusunun geçerli olduğu kişilerle birlikte, başvurusu reddedilen adayları da kapsıyor. Sosyal konut hayali kuran vatandaşlar için önemli bir rehber niteliğinde olan bu liste, kura çekimi öncesi hak sahiplerinin net olarak belirlenmesini sağlıyor.

KURA ÇEKİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kura çekimi, belirlenen tarih ve saatte yapılacak.

Katılımcıların isim listelerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

Salona girişlerde kimlik kontrolü yapılacak.

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sitesinde ve duyurularla ilan edilecek.

Bu adımlar, sürecin şeffaf ve adil yürütülmesini sağlamak için büyük önem taşıyor.

TOKİ UŞAK KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİNİN ÖNEMİ

TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi, yalnızca kura tarihini bekleyenler için değil, aynı zamanda başvuru sürecinin doğruluğunu kontrol etmek isteyen herkes için kritik bir kaynaktır. Bu liste sayesinde:

Başvurusu onaylanan kişiler, kura çekimine katılacaklarını kesin olarak öğrenir.

Başvurusu reddedilen kişiler, eksik veya yanlış bilgi nedeniyle hak kaybı yaşadıklarını görebilir.

Kuraya katılacak kişi sayısı ve toplam konut sayısı net olarak ortaya çıkar.

Bu nedenle listeye göz atmak, sosyal konut sahibi olma sürecinde önemli bir adımdır.