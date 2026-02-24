TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Uşak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Uşak kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Uşak projesi kapsamında yapılacak olan konut kura çekimi, 24 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek. TOKİ, vatandaşların kura heyecanını evlerinden takip edebilmesi için tüm süreci resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlayacak. Peki, Uşak TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Uşak kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Kura çekimi, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Vatandaşlar bu sayede kura çekiminin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini anbean takip edebilecekler.

Canlı yayın sayesinde, ev sahibi olmayı bekleyen aileler çekilişi anlık olarak izleyerek heyecanı paylaşma imkânı bulacak. Bu süreç, TOKİ projelerinin şeffaflığı ve erişilebilirliğini ön plana çıkarıyor.

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE İZLEMEK İÇİN TIKLA!





UŞAK TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Uşak TOKİ kura sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde erişime açılıyor. Katılımcılar, kura sonuçlarını güvenli ve resmi kanallar üzerinden sorgulayabilirler.

Sonuçlara ulaşmak için iki farklı resmi platform kullanılmaktadır:

e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabiliyor.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.

Bu yöntemler, sonuçlara hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmayı sağlıyor. Kura sonuçlarını açıklayan resmi kaynaklar dışında paylaşılan bilgiler doğrulanmamış olabilir; bu yüzden yalnızca resmi kanallar kullanılmalıdır.

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Uşak kura çekimi, 24 Şubat Salı günü saat 11:00'de başlayacak. Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik, belirtilen saatte tam olarak başlatılacak.

Kura çekimi öncesinde katılımcılar ve ilgililer, salonda yerlerini alarak çekilişi izleyebilir. Aynı zamanda canlı yayın sayesinde, fiziki olarak salonda bulunamayan kişiler de süreci kaçırmadan takip edebilecekler.

Saat ve mekan bilgisine dikkat edilmesi, katılımcıların programlarını doğru planlamaları açısından önem taşımaktadır.

TOKİ Resmi YouTube Kanalı: Çekiliş, anlık olarak yayınlanacak ve herkes tarafından erişilebilir olacak.

TOKİ Sosyal Medya Hesapları: Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden canlı yayınlar takip edilebilecek.

Bu yayınlar, kura sürecinin şeffaflığını artırmak ve vatandaşların her an güncel bilgiye erişimini sağlamak amacıyla sunulmaktadır.