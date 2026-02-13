TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Tekirdağ TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tekirdağ kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Tekirdağ'da binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren TOKİ kura süreci bugün resmen başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 6.865 konutluk proje kapsamında hak sahipleri 13 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Peki, Tekirdağ TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Tekirdağ kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

TOKİ Tekirdağ kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.30'da başlayacak ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri kura sürecini anlık ve şeffaf biçimde takip edebilecek.

Canlı yayın uygulaması, kura sürecinin kamuoyuna açık şekilde yürütülmesini sağlıyor. Tekirdağ genelinde başvuru yapan vatandaşlar, resmi yayın bağlantısı üzerinden çekilişi eş zamanlı izleyebilecek.

Canlı yayının sağladığı avantajlar:

Kura sürecini anlık takip etme imkânı

İsimlerin açıklanma anını canlı izleme

Şeffaf ve denetlenebilir çekiliş süreci

Vatandaşların yalnızca TOKİ'nin resmi dijital kanallarını takip etmeleri, yanlış ve doğrulanmamış bilgilere karşı önem taşıyor.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tekirdağ TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra resmi kanallar üzerinden ilan edilecek. Kura işlemi bitmeden herhangi bir sonuç açıklaması yapılmayacaktır.

Hak sahipliği listeleri iki ana platform üzerinden yayımlanacak:

TOKİ RESMİ İNTERNET SİTESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi web adresi olan www.toki.gov.tr üzerinden asil ve yedek hak sahipleri listesi erişime açılacak.

E-DEVLET KAPISI

e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden de sonuç sorgulaması yapılabilecek.

Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak:

Asil hak sahibi olup olmadıklarını

Yedek listede yer alıp almadıklarını

Başvuru durumlarını kontrol edebilecek.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Tekirdağ kura çekimi 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

Çekiliş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılacak ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.