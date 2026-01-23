TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Sivas TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Türkiye'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas'ta inşa edilecek konutlar için TOKİ kura çekimi 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. TOKİ Sivas kura çekimi, vatandaşların merakla beklediği anlardan biri olacak. Peki, Sivas TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde resmi olarak TOKİ'nin YouTube kanalından canlı izlenebilecek.

Vatandaşlar, kura çekiminde asil ve yedek hak sahiplerini öğrenebilecek, çekilişin her aşamasını anlık olarak takip edebilecek. Canlı yayın sayesinde şeffaf bir kura süreci yürütülürken, hak sahipleri ev sahibi olma heyecanını güvenle yaşayabilecek.

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Sivas kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından ilan edilecek. Hak sahipleri, asil ve yedek listelere erişmek için TOKİ'nin resmi web sitesi (www.toki.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek.

Kura sonuçlarıyla birlikte vatandaşlar, hangi konut tipine ve hangi ilçede hak sahibi olduklarını net bir şekilde görebilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, konut sahipleri teslim süreci ve gerekli belgeler hakkında bilgilendirilecek.

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Sivas kura çekimi 23 Ocak 2026, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Çekiliş, Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve tüm süreci vatandaşlar canlı olarak izleyebilecek.

Kura çekiminin tam saati ve yeri önceden TOKİ tarafından açıklanmış olup, tüm katılımcıların süreci takip etmesi öneriliyor. Canlı yayın ile sürecin şeffaflığı sağlanarak hak sahipleri ve başvuru sahiplerinin sürecin tamamını gözlemlemesi mümkün olacak.

TOKİ SİVAS KURA İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

TOKİ Sivas projesi kapsamında inşa edilecek 3 bin 904 konut için ilçe bazında kontenjan dağılımı açıklandı. İlçe kontenjanları şu şekilde:

Sivas Merkez: 2.500 konut

Suşehri: 200 konut

Gemerek: 161 konut

Gürün: 150 konut

Zara: 119 konut

Altınyayla: 100 konut

Divriği: 110 konut

Doğanşar: 100 konut

Yıldızeli: 100 konut

Ulaş: 94 konut

İmranlı: 94 konut

Kangal: 63 konut

Şarkışla: 63 konut

Koyulhisar: 50 konut

Bu dağılım, Sivas genelindeki vatandaşların konut sahibi olma şansını ilçelere göre dengeli bir şekilde belirliyor. Özellikle merkez ilçede daha yüksek kontenjan ayrılırken, diğer ilçelerde de adil bir dağılım planlanmış durumda.