TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Sakarya kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sakarya Toki çekilişi ne zaman?

Dar ve orta gelirli vatandaşların uygun şartlarda konut sahibi olmasını amaçlayan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Sakarya'ya ayrılan kontenjan netleşti. Proje çerçevesinde Sakarya ili için toplam 6 bin 633 konut ayrılırken, başvuru yapan binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Peki, Sakarya TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Sakarya kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi haberimizde.

SAKARYA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Sakarya'da sosyal konut kura çekimi 7 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde düzenlenecek.

Vatandaşlar, kura tarihine kadar başvurularını ve gerekli evrak kontrollerini tamamlamalı, böylece çekilişe katılım hakkı kesinleşmiş olacak.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ):

Sakarya TOKİ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri olarak iki liste halinde açıklanacak. Tam isim listesi, tüm katılımcılar tarafından kolayca erişilebilir olacak.

Kura çekimi sonrası asil hak sahipleri, sözleşme imzalama hakkına sahip olacak; imzalamayan veya eksik evrakla başvuran kişiler yerine yedek liste devreye girecek. Bu sistem, sosyal konutların adil ve etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlıyor.

Kura sonuçlarının güvenilirliği ve şeffaflığı için, noter gözetiminde yapılan çekilişin tüm aşamaları resmi kaynaklar tarafından doğrulanıyor.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sakarya TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için birkaç pratik seçenek bulunuyor:

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numarası ile "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonuçlara kolayca erişilebiliyor.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresi üzerinden, kura çekimi sonrası asil ve yedek listeler yayımlanıyor.

Kura çekimi sırasında asil ve yedek hak sahipleri anlık olarak duyurulacak, böylece vatandaşlar hem canlı olarak hem de resmi kanallardan bilgilerini doğrulayabilecek.

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL TAKİP EDİLECEK?

TOKİ kura çekimi süreci, sosyal konut başvurusunda bulunan herkesin erişimine açık şekilde gerçekleştiriliyor. Sakarya'daki çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

Vatandaşlar, canlı yayında asil ve yedek hak sahiplerinin anlık olarak duyurulduğu çekilişi takip edebilir. Bu sayede kura sürecinin tamamen şeffaf ve güvenilir olduğu kamuoyuna yansıtılmış oluyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TAKVİMİ

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Takvim şu şekilde planlandı:

Ocak başı: Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri

Şubat: Ankara, Bursa ve Konya

Mart: İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler

Sakarya, Ocak 2026 takviminde yer alıyor ve kura çekimi 7 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

TOKİ sosyal konutları, düşük peşinat, uzun vade ve gelir durumuna göre hazırlanan ödeme planları ile dar ve orta gelirli vatandaşlara sunuluyor. Sözleşme sürecinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmaları başlayacak ve ilk konut teslimlerinin 2026 yılı sonu ile 2027 yılı başı arasında yapılması öngörülüyor.