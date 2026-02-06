TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Osmaniye kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi!

TOKİ'nin Osmaniye'de gerçekleştireceği sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 11:00'de yapılacaktır. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle birlikte Osmaniye'deki sosyal konutların hak sahipleri kesinleşecek. Peki, TOKİ Osmaniye kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve tüm vatandaşlar tarafından takip edilebilecek. TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra, hak sahipleri listesi TOKİ tarafından resmi olarak yayımlanacaktır. Bu liste, başvuru yapan vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile sorgulamalarına olanak tanıyacak şekilde düzenlenecektir.

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Osmaniye TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için resmi kanallar şunlardır:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Hak sahipliği sorgulaması için T.C. kimlik numarası ile giriş yapılması yeterlidir. Kura sonuçları, sistem üzerinden anlık olarak görüntülenebilir ve hak sahipleri ile ilgili bilgiler doğrulanabilir.

TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Kura çekimi tamamlandıktan sonra Osmaniye TOKİ sosyal konut projelerinde hak kazananların tam isim listesi resmi olarak açıklanacaktır. Bu liste, başvuru sahiplerinin hak kazanıp kazanmadığını doğrulaması açısından büyük önem taşır.

Hak sahipleri listesi açıklandığında, vatandaşlar e-Devlet veya TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden isimlerini sorgulayabilir ve hak sahipliği durumlarını kesin olarak öğrenebilirler.

OSMANİYE TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Osmaniye sosyal konut projesi, 500 bin konutluk büyük çaplı bir projeye dahil edilmektedir. Sosyal konutların fiyatları ve ödeme koşulları, vatandaşların bütçelerine uygun şekilde planlanmıştır.

Konut teslimleri Mart 2027 tarihinde başlayacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evleri Mart 2027'de teslim edeceğiz. Hızlı olacağız, çünkü tüm Türkiye kazanacak." açıklamasında bulunmuştur.

Taksit ödemeleri, sözleşmenin imza tarihinden sonraki ay itibarıyla başlayacaktır. Yani hak sahibi vatandaşlar, sözleşme imzalama işlemlerinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapacaklardır.

Bu ödeme planı, sosyal konut projelerinde uygun maliyetli ve erişilebilir konut imkanı sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

OSMANİYE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından Osmaniye genelinde yapılacak 2.990 sosyal konut ilçe bazında şu şekilde dağıtılacaktır:

Merkez: 1.300 konut

Kadirli: 700 konut

Düziçi: 500 konut

Hasanbeyli: 220 konut

Bahçe: 120 konut

Toprakkale: 100 konut

Sumbas: 50 konut

Bu dağılım, her ilçede nüfus yoğunluğu ve konut ihtiyacına göre planlanmıştır. Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar, kendi ilçelerinde hangi sayıda konut yapılacağını öğrenerek başvurularını daha bilinçli bir şekilde yapabilirler.