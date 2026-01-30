TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Ordu kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi!

Ordu'da hayata geçirilen TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, toplam 3.334 konut için kura çekimi 30 Ocak Cuma günü saat 11:00'de gerçekleştirildi. Merakla beklenen kura çekimi sonrası, hak sahipleri artık asil ve yedek listelerine ulaşabiliyor. Peki, TOKİ Ordu kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ordu kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Ordu kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar için büyük önem taşıyor; çünkü bu liste, kimlerin yeni ev sahibi olacağını resmen gösteriyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Ordu'nun farklı ilçelerinde konut sahibi olma fırsatı elde edecek dar ve orta gelirli vatandaşlar, şehirde uzun vadeli güvenli konut imkanına kavuşacak. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilirler.

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) İÇİN TIKLAYINIZ!





TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ordu kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar için resmi ve güvenilir iki ana kanal bulunuyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin resmi web sitesi üzerinden, kura sonuçları ve hak sahipleri listeleri güncel olarak yayımlanıyor. Vatandaşlar siteye giriş yaparak asil ve yedek hak sahiplerini görebilir.

e-Devlet Kapısı

Başvuruda bulunan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilir. Bu yöntem, özellikle yoğun katılım nedeniyle TOKİ sitesi yoğun olduğunda pratik bir çözüm sunuyor.

Kura sonuçlarını kontrol eden vatandaşlar, projeye dair detaylı bilgiler ve ödeme planlarıyla birlikte ev sahibi olma sürecini başlatabiliyor.

TOKİ ORDU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Ordu projesinde toplam 3.334 konut dağıtımı yapıldı ve kura sonucunda hak sahiplerinin isim listesi oluşturuldu. Kura çekimi tamamlandıktan sonra yayımlanan bu liste, asil ve yedek hak sahiplerini içeriyor.

Kura sonuçlarını görüntülemek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak listede kendi adlarını görebilir. Hak sahipleri, listesini kontrol ettikten sonra ödeme planlarını inceleyip, sözleşme sürecine başlayabiliyor.

ORDU'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Ordu'da TOKİ tarafından inşa edilecek konutların dağılımı, ilçelerin nüfus yoğunluğu ve konut ihtiyacı dikkate alınarak planlandı. İşte ilçelere göre dağılım:

Merkez: 1.500 konut

Aybastı: 76 konut

Çamaş: 39 konut

Çatalpınar: 77 konut

Çaybaşı: 31 konut

Fatsa: 750 konut

Gölköy: 100 konut

Gülyalı: 50 konut

Gürgentepe: 52 konut

Kabadüz: 79 konut

Korgan: 80 konut

Ünye: 500 konut

Bu dağılım, Ordu'nun farklı bölgelerinde sosyal konut ihtiyacını eşit ve dengeli şekilde karşılamayı hedefliyor. Büyükşehir merkezine yakın ilçelerde konut sayısı daha fazla olurken, kırsal alanlarda ise nüfus yoğunluğu dikkate alınarak planlama yapıldı.

ORDU TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Ordu sosyal konutları, dar ve orta gelirli vatandaşların ödeme gücü dikkate alınarak fiyatlandırıldı. Konutlar %10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Konut Tipi ve Fiyatlar:

1+1 konutlar: 1.800.000 TL

65 m² 2+1 konutlar: 2.200.000 TL

80 m² 2+1 konutlar: 2.650.000 TL

Aylık Taksit Tutarları:

1+1 konutlar: 6.750 TL

65 m² 2+1 konutlar: 8.250 TL

80 m² 2+1 konutlar: 9.938 TL

Bu ödeme planları, vatandaşların uzun vadeli ve planlı şekilde ev sahibi olmasını sağlıyor. TOKİ sosyal konut projeleri, hem ekonomik hem de güvenli konut imkanı sunarak dar ve orta gelirli ailelerin konut sorununu çözmeyi amaçlıyor.