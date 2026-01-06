TOKİ MARDİN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Mardin kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Mardin 500 bin sosyal konut projesi kura sonuçları açıklandı. Başvuruda bulunan vatandaşlar artık asil ve yedek hak sahiplerinin isimlerini öğrenebilecek. Kura çekilişi sonucunda hak kazananlar ve yedek listeler, hem TOKİ'nin resmi internet sitesinde hem de e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Peki, TOKİ Mardin kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Mardin kura sonuçları isim listesine nasıl erişilir? TOKİ kura sonuçları isim listesi haberimizde. İşte detaylı bilgiler:

TOKİ Mardin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri tamamlandı ve asil ile yedek hak sahipleri belli oldu. Vatandaşlar, başvurularının sonucunu merakla bekliyordu ve sonuçlar resmi olarak açıklandı. Kura sonucunda hak kazananlar ve yedek listeye dahil olanlar, hem TOKİ'nin resmi internet sitesinden hem de e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilecek.

Kura çekilişlerinin ardından tam isim listesi henüz haberimize link olarak eklenmiş durumda. Adaylar bu liste üzerinden hak kazanan kişileri görebilecek ve ödeme planlarını inceleyebilecek.

TOKİ Mardin kura sonuçları öğrenmek için vatandaşların iki ana kanaldan birini kullanması gerekiyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. Bu sayede hem asil hem de yedek listelerde yer alan kişilerin durumu net bir şekilde görülebiliyor.

Gün içinde e-Devlet sistemine yedek ve asil listeler yüklenecek, bu nedenle adayların sistemi düzenli olarak kontrol etmesi öneriliyor.

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, TOKİ Mardin'de hak kazananlar ve yedekler için tam isim listesi yayımlandı. Adaylar, haberimizde verilen link üzerinden isim listesine ulaşabilir ve hak sahipliği durumlarını teyit edebilirler.

Asil ve yedek listeler, vatandaşların haklarını bilmesi açısından büyük önem taşıyor. Özellikle yedek listede yer alan adaylar, bir hakkın iptal edilmesi durumunda sıralamaya göre bilgilendirilecek.

MARDİN TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK?

TOKİ Mardin sosyal konut projesinde farklı konut tiplerine göre fiyatlar ve ödeme planları belirlendi. Vatandaşlar, bütçelerine uygun şekilde konut sahibi olabilecek. İşte detaylar:

1+1 KONUTLAR (55 METREKARE)

Satış Fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 (180.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 6.750 TL

2+1 KONUTLAR (65 METREKARE)

Satış Fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 (220.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 8.250 TL

2+1 KONUTLAR (80 METREKARE)

Satış Fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 (265.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 9.938 TL

Bu ödeme planları, vatandaşların uzun vadeli ve uygun taksit seçenekleri ile konut sahibi olmalarını sağlıyor. TOKİ'nin sosyal konut projeleri, özellikle orta ve düşük gelir grubundaki aileler için büyük bir fırsat sunuyor.