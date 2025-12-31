TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Hakkari ve Şırnak kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Türkiye'nin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da hız kesmeden ilerliyor. Hakkari ve Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekimi, bugün itibarıyla tamamlandı. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut Hakkari ve Şırnak kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi haberimizde!

TOKİ HAKKARİ- ŞIRNAK KURA SONUÇLARI

TOKİ Hakkari ve Şırnak kura sonuçları, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişlerin ardından netleşti. Sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar için kritik öneme sahip kura süreci, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kura çekimi, depremden etkilenen illere yapılan canlı bağlantılarla başladı. Program kapsamında Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere toplam 14 ilde 105 bin 179 yeni birimin teslimatı yapıldı. Böylece teslim edilen konut sayısı 455 binin üzerine çıkarıldı.

Hakkari ve Şırnak'ta başvuru yapan adaylar, kura sonuçları ile birlikte hak sahibi olup olmadıklarını resmi sistemler üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ HAKKARİ- ŞIRNAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ HAKKARİ- ŞIRNAK KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından TOKİ Hakkari ve Şırnak kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, gün içerisinde e-Devlet sistemine yüklenecek.

Asil listede yer alan vatandaşlar, konut alma hakkını doğrudan elde ederken; yedek listede bulunan adaylar ise asil hak sahiplerinin feragat etmesi durumunda sırayla çağrılacak.

Adaylar;

T.C. kimlik numarası

e-Devlet şifresi

ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını güvenli şekilde sorgulayabilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HAKKARİ VE ŞIRNAK KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları açıklandıktan sonra vatandaşlar, sonuçlara iki resmi ve güvenilir kanal üzerinden erişebilecek:

Resmi Sorgulama Kanalları

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Bu platformlar üzerinden yapılan sorgulamalar, tamamen resmi kayıtlara dayalı olup anlık güncellemelerle vatandaşlara sunuluyor. Sosyal medya veya doğrulanmamış kaynaklara itibar edilmemesi özellikle önem taşıyor.

HAKKARİ VE ŞIRNAK TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK?

TOKİ'nin Hakkari ve Şırnak için belirlediği sosyal konut fiyatları, dar ve orta gelirli vatandaşların ödeme gücü dikkate alınarak planlandı. Uzun vade ve düşük peşinat avantajı, projeyi erişilebilir kılıyor.

55 METREKARE 1+1 KONUTLAR

Satış Fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 – 180.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 6.750 TL

65 METREKARE 2+1 KONUTLAR

Satış Fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 – 220.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 8.250 TL

80 METREKARE 2+1 KONUTLAR

Satış Fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 – 265.000 TL

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 9.938 TL

Bu ödeme planları sayesinde başvuru sahipleri, uzun vadede kira öder gibi ev sahibi olma imkanına kavuşuyor. TOKİ, ödeme sürecinde şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkesini esas alıyor.