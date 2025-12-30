Haberler

TOKİ kura çekimi CANLI izle! TOKİ Hakkari ve Şırnak kura çekimi nereden, nasıl izlenir?

Güncelleme:
Türkiye'nin dar gelirli vatandaşlarını ev sahibi yapmayı amaçlayan ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen TOKİ Yüzyılın Konut Projesi, il il devam eden kura çekimleriyle gündemdeki yerini koruyor. Peki, TOKİ Hakkari ve Şırnak kura çekimi nereden izlenir? TOKİ kura çekimi canlı izle! Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut yatırımı, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen proje doğrultusunda, iller bazında kura çekimleri etap etap gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ Hakkari ve Şırnak kura çekimi nereden izlenir? TOKİ kura çekimi canlı izle! Detaylar...

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Bu kapsamda Hakkâri ve Şırnak illerini kapsayan TOKİ sosyal konut kura çekimi, başvuru sahipleri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar, "TOKİ kura çekimi canlı izle" sorgusuyla çekilişin ne zaman ve nereden izleneceğini araştırıyor.

Yetkililerden yapılan son açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkâri'de bugün yapılması planlanan kura çekimi ileri bir tarihe alındı. Güncellenen takvimle birlikte kura çekimi 31 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Çekiliş, her zamanki gibi şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayınlanacak.

TOKİ kura çekimleri, noter huzurunda ve kamera kaydı altında yapılarak kamuoyuna açık şekilde yürütülüyor. Böylece başvuru yapan vatandaşlar, süreci anlık olarak takip edebiliyor.

TOKİ HAKKARİ VE ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen sosyal konut kura çekimleri, resmî ve güvenilir yayın kanalları üzerinden canlı olarak yayımlanıyor. Hakkâri ve Şırnak kura çekimini takip etmek isteyen vatandaşlar için birden fazla izleme seçeneği bulunuyor.

Canlı Yayın Kanalları

TOKİ kura çekimleri genellikle şu platformlardan canlı olarak izlenebiliyor:

TOKİ Resmî YouTube Kanalı

TOKİ Resmî İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

TOKİ HAKKARİ VE ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA

TOKİ'den yapılan son dakika açıklamasına göre, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Hakkâri ve Şırnak sosyal konut kura çekiminin yeni tarihi ve saati netleşti.

Güncel Kura Çekimi Bilgileri

Tarih: 31 Aralık Çarşamba

Saat: 14.00

Yer: TOKİ tarafından belirlenen resmî kura salonu

Kapsam: Hakkâri ve Şırnak sosyal konut başvuruları

Dilara Yıldız
