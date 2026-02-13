TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kocaeli kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Kocaeli kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleşecek ve vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Kura çekimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilecek. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kocaeli kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ, çekilişi herkesin takip edebilmesi için resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlayacak. Bu sayede ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, kura çekimlerini evlerinden takip edebilecek. Canlı yayını izlemek isteyenler, TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak yayın başladığında kura çekimini anlık olarak izleyebilir.

Canlı yayında kura çekimi sırasında asil ve yedek hak sahiplerinin belirlendiği anlar noter huzurunda yapılacak ve adil bir şekilde gerçekleştirilecek.

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Kocaeli kura sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra noter onayından geçtikten sonra açıklanacak. Resmi ilan, TOKİ'nin internet sitesi üzerinden yapılacak ve aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden de erişilebilir olacak.

1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri, kura çekim günü içinde hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kolayca kontrol edebilirler.

Bu süreç, şeffaflık ve güvenilirlik ilkesiyle yürütülmekte olup, vatandaşlar herhangi bir mağduriyet yaşamadan sonuçlara ulaşabilecek.

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Kocaeli kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 10.30'da başlayacak. Çekiliş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilecek ve noter huzurunda yapılacak.

Kura çekimi öncesinde ve sırasında katılımcılar, TOKİ'nin canlı yayın bağlantısı üzerinden süreci takip edebilir. Saat 10.30'da başlayan çekiliş, her detayın şeffaf bir şekilde ilerlemesi için titizlikle yürütülecek.

TOKİ Kocaeli kura çekimi, resmi olarak TOKİ YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Vatandaşlar, YouTube platformuna giriş yaparak, "TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı izle" başlığıyla yayını izleyebilirler.

KOCAELİ'NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Kocaeli genelinde toplam 10.340 konut inşa edecek. Bu konutlar, farklı ilçelerde ihtiyaç ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak dağıtılacak. İlçe bazında konut sayıları ise şu şekilde:

Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe): 4.800 konut

Çayırova: 50 konut

Derince: 90 konut

Dilovası: 1.750 konut

Gebze: 2.000 konut

Körfez: 1.200 konut

Bu konutlar 1+1 ve 2+1 tipinde olacak ve hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Böylece Kocaeli'de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, adil ve şeffaf bir süreçle ev sahibi olabilecek.