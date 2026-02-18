TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Kırklareli kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi!

18 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen TOKİ Kırklareli kura çekimi, saat 11.00'de Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 daireler için asil ve yedek hak sahipleri belirlenmiş oldu. Peki,TOKİ Kırklareli kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura işlemleri noter huzurunda tamamlandıktan sonra, sonuçlar hem TOKİ'nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr hem de e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

Bu sayede Kırklareli'de yeni konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını hızlı bir şekilde öğrenebilecek.

TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kırklareli kura sonuçları, noter onaylı listelerin açıklanmasının ardından vatandaşların erişimine sunuluyor. Sonuçları öğrenmek için iki temel yol bulunuyor:

TOKİ Resmî İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr üzerinden kura sonuçları listesine ulaşabilirsiniz.

e-Devlet Sistemi: T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak hak sahipliği durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, aynı gün içinde asil ve yedek hak sahipleri listeleri de açıklanacak, böylece vatandaşlar konutlarıyla ilgili tüm bilgilere anında erişebilecek.

TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi, resmi olarak duyurulduğunda e-Devlet ve TOKİ web sitesinden ulaşılabilir. Bu listede her bir hak sahibinin adı, soyadı ve başvurduğu konut tipi yer alacak.

Asil hak sahipleri konut alımına hak kazanırken, yedek listede yer alan kişiler ise asil hak sahiplerinden herhangi biri konutu tercih etmezse hak sahibi olabilecek.

KIRKLARELİ'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Kırklareli'de TOKİ tarafından toplam 2.255 konut inşa edilecek ve ilçelere göre dağılım şöyle olacak:

Merkez: 640

Merkez İnece: 60

Babaeski: 150

Babaeski Büyükmandıra: 60

Demirköy: 85

Kofçaz: 60

Lüleburgaz: 600

Lüleburgaz Ahmetbey: 100

Pehlivanköy: 100

Pınarhisar: 200

Vize: 200

Bu dağılım, Kırklareli'nin tüm ilçelerinde sosyal konut ihtiyacını karşılamayı hedefliyor ve 1+1 ile 2+1 daire tiplerini kapsıyor.

KIRKLARELİ TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Kırklareli projelerinde satışa sunulan konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile vatandaşlara sunuluyor. Fiyat ve taksitler konut tipine göre değişiyor:

55 m² 1+1 konut:

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: 180.000 TL

240 ay vade ile aylık taksit: 6.750 TL

65 m² 2+1 konut:

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: 220.000 TL

240 ay vade ile aylık taksit: 8.250 TL

80 m² 2+1 konut:

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: 265.000 TL

240 ay vade ile aylık taksit: 9.938 TL

Peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılıyor ve konut sahipliği resmi olarak böylece kesinleşiyor.