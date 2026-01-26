Haberler

TOKİ İzmir çekilişi ne zaman, kuraya katılacak isimler belli oldu mu? İzmir TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?

TOKİ İzmir çekilişi ne zaman, kuraya katılacak isimler belli oldu mu? İzmir TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir'de gerçekleştirilecek konut çekilişi ve konutların yapılacağı ilçeler hakkında merak edilenler açıklandı. Çekiliş tarihi ve katılımcı isimlerin ne zaman belli olacağına dair bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, TOKİ İzmir çekilişi ne zaman, kuraya katılacak isimler belli oldu mu? İzmir TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? Detaylar haberimizde.

Türkiye genelinde sosyal konut projeleri hızla ilerlerken, İzmir'de TOKİ tarafından hayata geçirilecek yeni projeler büyük merak uyandırıyor. İzmir'de toplam 21 bin 20 konutun inşa edileceği TOKİ projeleri, hem şehir genelinde konut ihtiyacını karşılamayı hem de modern ve ekonomik yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Peki, TOKİ İzmir çekilişi ne zaman, kuraya katılacak isimler belli oldu mu? İzmir TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? İşte İzmir TOKİ projeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

TOKİ İZMİR ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İzmir'de TOKİ projelerine başvuran vatandaşlar için en çok merak edilen konulardan biri çekiliş tarihleri. TOKİ İzmir çekilişi, 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Çekiliş, başvuruların ardından hak sahiplerini belirlemek için resmi olarak düzenlenecek ve sonuçlar duyurulacak.

Bu tarihe kadar başvuruların tamamlanması ve gerekli evrakların tamamlanması büyük önem taşıyor. Çekiliş, adil ve şeffaf bir şekilde Halk Bankası ve Ziraat Bankası iş birliği ile yapılacak, böylece hak sahipleri güvenli bir şekilde belirlenecek.

TOKİ İZMİR KURAYA KATILACAK İSİMLER BELLİ OLDU MU?

TOKİ İzmir kurasına katılacak isimler, başvuruların değerlendirilmesinin ardından netleşecek. Her başvuru sahibi, konut sayısına ve ilçe tercihlerine göre kura sistemine dahil edilecek.

Şu an için kura sonuçları açıklanmış olmasa da, başvuruların tamamlanmasının ardından isimler Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden duyurulacak. Kuraya katılacak isimler, başvuru sırasında verilen iletişim bilgilerinden resmi duyurular aracılığıyla bilgilendirilecek.

TOKİ İzmir çekilişi ne zaman, kuraya katılacak isimler belli oldu mu? İzmir TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?

İZMİR TOKİ KONUTLARI NEREYE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

İzmir'de TOKİ tarafından yapılacak 21 bin 20 konut, şehir genelindeki farklı ilçelere dağıtılacak. İlçe bazlı planlamalar resmi olarak açıklandı ve projeler şu şekilde detaylandırıldı:

Merkez (Menemen): 15.000 konut – Halk Bankası

Güzelbahçe: 250 konut – Halk Bankası

Urla: 250 konut – Halk Bankası

Aliağa: 1.200 konut – Halk Bankası

Bergama: 740 konut – Halk Bankası

Dikili: 500 konut – Halk Bankası

Foça: 1.000 konut – Ziraat Bankası

Karaburun: 80 konut – Ziraat Bankası

Kemalpaşa: 1.000 konut – Halk Bankası

Seferihisar: 500 konut – Halk Bankası

Selçuk: 500 konut – Halk Bankası

Bu dağılım, İzmir'in hem merkezi hem de çevre ilçelerinde sosyal konut ihtiyacını dengeli şekilde karşılamayı amaçlıyor. Özellikle Menemen ilçesi, toplam konut sayısının büyük bir kısmını barındırarak şehrin konut ihtiyacında kritik bir rol oynayacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket

Bir saniye bile düşünmedi! Osimhen'den alkış alan hareket
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı