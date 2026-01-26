Türkiye genelinde sosyal konut projeleri hızla ilerlerken, İzmir'de TOKİ tarafından hayata geçirilecek yeni projeler büyük merak uyandırıyor. İzmir'de toplam 21 bin 20 konutun inşa edileceği TOKİ projeleri, hem şehir genelinde konut ihtiyacını karşılamayı hem de modern ve ekonomik yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Peki, TOKİ İzmir çekilişi ne zaman, kuraya katılacak isimler belli oldu mu? İzmir TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak? İşte İzmir TOKİ projeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

TOKİ İZMİR ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İzmir'de TOKİ projelerine başvuran vatandaşlar için en çok merak edilen konulardan biri çekiliş tarihleri. TOKİ İzmir çekilişi, 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Çekiliş, başvuruların ardından hak sahiplerini belirlemek için resmi olarak düzenlenecek ve sonuçlar duyurulacak.

Bu tarihe kadar başvuruların tamamlanması ve gerekli evrakların tamamlanması büyük önem taşıyor. Çekiliş, adil ve şeffaf bir şekilde Halk Bankası ve Ziraat Bankası iş birliği ile yapılacak, böylece hak sahipleri güvenli bir şekilde belirlenecek.

TOKİ İZMİR KURAYA KATILACAK İSİMLER BELLİ OLDU MU?

TOKİ İzmir kurasına katılacak isimler, başvuruların değerlendirilmesinin ardından netleşecek. Her başvuru sahibi, konut sayısına ve ilçe tercihlerine göre kura sistemine dahil edilecek.

Şu an için kura sonuçları açıklanmış olmasa da, başvuruların tamamlanmasının ardından isimler Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden duyurulacak. Kuraya katılacak isimler, başvuru sırasında verilen iletişim bilgilerinden resmi duyurular aracılığıyla bilgilendirilecek.

İZMİR TOKİ KONUTLARI NEREYE HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

İzmir'de TOKİ tarafından yapılacak 21 bin 20 konut, şehir genelindeki farklı ilçelere dağıtılacak. İlçe bazlı planlamalar resmi olarak açıklandı ve projeler şu şekilde detaylandırıldı:

Merkez (Menemen): 15.000 konut – Halk Bankası

Güzelbahçe: 250 konut – Halk Bankası

Urla: 250 konut – Halk Bankası

Aliağa: 1.200 konut – Halk Bankası

Bergama: 740 konut – Halk Bankası

Dikili: 500 konut – Halk Bankası

Foça: 1.000 konut – Ziraat Bankası

Karaburun: 80 konut – Ziraat Bankası

Kemalpaşa: 1.000 konut – Halk Bankası

Seferihisar: 500 konut – Halk Bankası

Selçuk: 500 konut – Halk Bankası

Bu dağılım, İzmir'in hem merkezi hem de çevre ilçelerinde sosyal konut ihtiyacını dengeli şekilde karşılamayı amaçlıyor. Özellikle Menemen ilçesi, toplam konut sayısının büyük bir kısmını barındırarak şehrin konut ihtiyacında kritik bir rol oynayacak.