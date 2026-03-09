TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI: İstanbul TOKİ çekilişi ne zaman, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin en büyük toplu konut projelerinden biri olan TOKİ İstanbul projelerinde hak sahiplerinin belirlenmesi için geri sayım başladı. İstanbul genelinde inşa edilecek toplam 100 bin konut için yapılacak kura çekilişi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul TOKİ kurası ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI

TOKİ İstanbul kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açıklanacak ve hak sahipleri, konutlarına kavuşma şansını resmi olarak bu çekiliş ile elde edecekler. Ancak şu an için kura tarihleri ve saatleri resmi olarak netleşmiş değil. TOKİ yetkilileri, İstanbul'da yapılacak kura takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

İSTANBUL TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Megakentteki TOKİ projeleri kapsamında İstanbul, Çorum ve Muğla illerinde kura çekimleri henüz yapılmadı. Proje kapsamına bakıldığında, İstanbul kurasının 9-14 Mart 2026 haftasında yapılması bekleniyor.

TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Bu sayede hak sahipleri, kura çekilişini evlerinden takip edebilecekler.

Proje kapsamında İstanbul'un hem Avrupa hem de Anadolu yakasında toplam 100 bin konut inşa edilecek. Ancak konutların ilçe bazındaki dağılımına dair resmi bilgiler henüz paylaşılmadı.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ İstanbul kura sonuçları, kura çekilişi tamamlandıktan kısa süre sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak sahipleri, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını öğrenebilecek.

Sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak ve listeler, hak sahiplerinin hızlı bir şekilde erişebilmesi için düzenlenecek. İstanbul projelerinin yoğun başvuru alması bekleniyor, bu nedenle kura sonuçlarının açıklanması geniş bir ilgiyle takip edilecek.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER BELLİ OLDU MU?

TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler henüz yayımlanmadı. Başvuruların değerlendirme süreci devam ediyor.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazanacak. Reddedilen adaylar ise, başvuru şartlarını sağlayamadıkları için kura çekimine dahil olamayacak.

Kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi, TOKİ'nin resmi internet adresinden duyurulacak ve hak sahipleri burada kendi başvurularının durumunu takip edebilecek.