İstanbul'da sosyal konut hayali kuran binlerce aile için bekleyiş sona eriyor. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul kura çekimleri için tarih netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki hak sahiplerinin Bayram sonrası düzenlenecek törenle açıklanacağını duyurdu. Peki, TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman, tarih belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura çekilişi başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi! Detaylar...

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak TOKİ kura çekilişi tarihini açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamasına göre, İstanbul'daki 100 bin sosyal konutun hak sahipleri Bayram sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla belirlenecek.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. Şimdi İstanbul'umuzda bu sevinci yaşayacağız. Bununla yetinmeyecek, İstanbul'a özel kiralık sosyal konut projemizi de hayata geçirerek kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz."

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİŞİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER VE REDDEDİLENLER İSİM LİSTESİ!

TOKİ İstanbul sosyal konut projesine başvuran adaylar, başvuru sonuçlarını kontrol ederek kura listesinde isimlerinin yer alıp almadığını görebilecekler. Başvuru yapan adaylar, başvuru numarası ve T.C. kimlik numarası ile https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden listeleri görüntüleyebilir.

Başvurusu kabul edilen ve reddedilenler için şu noktalar önemlidir:

Başvuru numarası ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak hak sahibi listesi görüntülenebilir.

Kura çekilişi sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi ilan edilecektir.

Sorgulamalar iki ana kanaldan yapılabilir:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaralarını kullanarak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilirler.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ İstanbul başvuru sonuçları ve kura sonuçları, hem resmi TOKİ sitesi hem de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştır. Başvuru sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar:

Başvuru numarası ve T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak hak sahipliği durumunu görebilir.

Kura sonuçları, asil ve yedek listeler halinde yayınlanacaktır.

Başvuru sonuçları resmi ve güvenilir kaynaklar üzerinden sorgulandığında, adayların yanlış bilgi edinme riski ortadan kalkacaktır.

Bu sistem, tüm hak sahiplerinin adil ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında taksit ödemeleri, sözleşme tarihinden sonraki ay itibarıyla başlayacaktır. Yani hak sahipleri, sözleşmelerini imzaladıktan sonra bir sonraki ay itibarıyla ilk taksitlerini ödemeye başlayabilir.

Projede 2+1 ve 1+1 konut tipleri sunulacak olup, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarımlar tercih edilmiştir. Taksitlendirme sistemi, sosyal konut sahiplerinin ekonomik durumuna uygun şekilde planlanmıştır.

TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, 500 bin sosyal konut için ilk anahtar teslimi Mart 2027 itibarıyla başlayacaktır. Kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak.

Anahtar teslimi süreci ile ilgili dikkat edilmesi gereken detaylar:

Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar ayrılmıştır.

Şehit aileleri ve gaziler: %5 kontenjan

3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10 kontenjan

Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler: %20 kontenjan

Projeye başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır T.C. vatandaşı ve tapuda kendisi, eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmaması gerekmektedir.

Anahtar teslimi, hak sahipleri için büyük bir heyecan yaratacak ve İstanbul'da sosyal konutlara erişimi kolaylaştıracaktır.