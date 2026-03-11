TOKİ İstanbul başvuru sonuçları (İSİM LİSTESİ) TOKİ İstanbul kabul edilenler ne reddedilenler isim listesi! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

Türkiye'de dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını amaçlayan Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların en büyük ayağı İstanbul'da gerçekleşecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından merakla beklenen değerlendirme süreci de sona erdi. TOKİ, kura çekimi öncesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilen adaylara ilişkin listeleri yayımladı. Peki, TOKİ İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı? OKİ İstanbul kabul edilenler ne reddedilenler isim listesi yayımlandı mı? İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? Detaylar...

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul'daki sosyal konut başvurularına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı. TOKİ tarafından yapılan duyuruda, başvuruların incelendiği ve başvuru şartlarını karşılamayan adayların belirlendiği bildirildi.

Bu kapsamda:

Başvurusu uygun bulunmayan adayların isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadıkları için kura çekimine katılamayacak.

Şartları sağlayan başvurular ise kura sürecine dahil edilecek.

Başvuru sonuçları kesinleştiğinde ve noter onayı tamamlandığında, vatandaşlar sonuçlarını TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ'nin yürüttüğü değerlendirme sürecinde gelir durumu, ikamet şartı, daha önce konut sahibi olup olmadığı gibi kriterler dikkate alındı. Bu nedenle bazı başvuruların reddedildiği açıklandı.

TOKİ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI (İSİM LİSTESİ)

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki sosyal konut projesi için başvuru değerlendirme sonuçları kapsamında başvurusu reddedilen adayların isim listesi yayımlandı.

Yayımlanan listede yer alan kişiler, gerekli şartları sağlayamadıkları için kura çekilişine katılamayacak.

Kura sürecine katılmaya hak kazanan adaylar ise yapılacak çekilişin ardından belirlenecek. Çekiliş tamamlandığında hak sahipleri aynı gün içinde ilan edilecek.

Hak sahipliği sonuçlarının açıklanacağı resmi kanallar ise şu şekilde olacak:

TOKİ'nin resmi internet sitesi

e-Devlet Kapısı

Bu platformlar üzerinden vatandaşlar kura sonuçlarını ve hak sahipliği durumlarını hızlı ve güvenli şekilde öğrenebilecek.

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul'da gerçekleştirilecek sosyal konut projesi için kura çekimi tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sürecin son aşamaya gelmesi nedeniyle çekilişin Mart ayı sonuna kadar yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.

TOKİ'nin kura takvimine ilişkin duyuruyu önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor. Tarih ve saat açıklandığında bilgiler, TOKİ'nin resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.