TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Gümüşhane kura sonuçları nasıl öğrenilir? Gümüşhane TOKİ çekilişi asil ve yedek isim listesi!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Gümüşhane'de inşa edilecek 940 konut için gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği TOKİ Gümüşhane kura sonuçları, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, TOKİ Gümüşhane kura sonuçları nasıl öğrenilir? Gümüşhane TOKİ çekilişi asil ve yedek isim listesi haberimizde.

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Gümüşhane kura çekimi sonuçları kapsamında, projeye başvuru yapan adaylar arasından hak kazanan asil ve yedek isimler belirlenmiş oldu. Kura işlemi, şeffaflık ilkesi doğrultusunda noter denetiminde ve canlı yayınla gerçekleştirildi.

Açıklanan tam isim listesi, TOKİ'nin resmi dijital kanalları üzerinden yayımlandı. Bu listelerde;

Asil hak sahipleri, konut almaya doğrudan hak kazanan adayları

Yedek hak sahipleri ise asil listeden hak doğmaması durumunda sırayla çağrılacak başvuru sahiplerini kapsıyor

Yer alan konutların, farklı ihtiyaçlara hitap edecek şekilde 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşması planlanıyor. Proje kapsamında sunulacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlara erişim oldukça kolaylaştırıldı. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile iki resmi kanal üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Sonuç sorgulama yöntemleri şu şekilde:

TOKİ RESMİ İNTERNET SİTESİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden kura sonuçları ilan ediliyor. Adaylar, ilgili proje başlığı altından isim listelerine ulaşabiliyor.

E-DEVLET KAPISI

e-Devlet sistemi üzerinden TOKİ kura sonucu sorgulama hizmeti aracılığıyla, hak sahipliği durumu hızlı ve güvenli şekilde görüntülenebiliyor.

Bu iki platform dışında herhangi bir kaynağa itibar edilmemesi, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması öneriliyor.

GÜMÜŞHANE TOKİ ÇEKİLİŞİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Gümüşhane TOKİ çekilişi asil ve yedek isim listesi, kura çekiminin hemen ardından yayımlandı. Asil listede yer alan vatandaşlar, TOKİ tarafından ilerleyen süreçte açıklanacak sözleşme tarihleri doğrultusunda işlemlerini tamamlayacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise;

Asil hak sahiplerinden vazgeçen olması,

Belirlenen süre içerisinde sözleşme imzalanmaması,

gibi durumlarda sırayla hak sahibi olabilecek.

TOKİ tarafından yapılan planlamaya göre, deprem bölgesindeki konutların teslimleri 2026 yılı içinde, diğer illerde ise Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilecek. Gümüşhane projesi de bu takvim doğrultusunda ilerleyecek.