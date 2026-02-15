Haberler

TOKİ Eskişehir kura çekiliş isim listesi açıklandı mı? Eskişehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı?

TOKİ Eskişehir kura çekiliş isim listesi açıklandı mı? Eskişehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı?
Güncelleme:
Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci Eskişehir'de kritik bir aşamaya geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında Eskişehir'de inşa edilecek 6 bin 055 konut için kura tarihi ve organizasyon detayları netleşti. Peki, Eskişehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı? TOKİ Eskişehir kura çekiliş tarihi açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen 500 bin sosyal konut hamlesi, başvuru sürecinin ardından kura takvimiyle birlikte yeniden gündemde. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen proje kapsamında Eskişehir'de inşa edilecek 6 bin 055 konut için kura çekilişi tarihi netleşti. Peki, TOKİ Eskişehir kura çekiliş isim listesi açıklandı mı? Eskişehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, bu hafta mı? Detaylar...

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eskişehir'de inşa edilecek 6 bin 055 sosyal konut için kura çekilişi tarihi netleşti. TOKİ tarafından yapılan planlamaya göre kura, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Çekiliş organizasyonu, Osmangazi Üniversitesi bünyesinde yer alan Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Kura çekilişi saat 11.00'de başlayacak. Bu kura, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir'e ayrılan konutların hak sahiplerini belirleyecek. Çekiliş süreci noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde yürütülüyor. Böylece başvuru sahiplerinin adil bir süreçle belirlenmesi amaçlanıyor.

ESKİŞEHİR TOKİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eskişehir'de gerçekleştirilecek kura çekilişinin ardından sonuçlar aynı gün içinde erişime açılacak.

TOKİ Eskişehir kura sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının hemen ardından resmi internet adresi olan talep.toki.gov.tr üzerinden yayımlanacak.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
