TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Edirne kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Edirne'de konut sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın gözü, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen hak sahibi belirleme süreci, şeffaflık ilkesi doğrultusunda hem fiziki ortamda hem de dijital platformda canlı yayınla kamuoyuna sunulacak. Peki, Edirne TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Edirne kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte Edirne TOKİ kura sürecine dair tüm detaylar…

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Edirne TOKİ kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 14.30'da başlayacak. Hak sahibi belirleme kurası, Edirne'de bulunan Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kura çekilişi, TOKİ'nin resmi dijital yayın kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar, çekilişi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı aracılığıyla eş zamanlı izleyebilecek.

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

EDİRNE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve hak sahipleri sistem üzerinden rastgele belirlenecek. Sonuçlar, canlı yayın sırasında isim isim okunarak ilan edilecek.

Kura tamamlandıktan sonra hak sahipleri:

Canlı yayından sonuçları öğrenebilecek,

TOKİ'nin resmi duyuru kanallarını takip ederek listeye ulaşabilecek.

Sonuçların açıklanması, kura çekiminin tamamlanmasının hemen ardından gerçekleşecektir. Dolayısıyla kura bitmeden resmi sonuç listesi yayımlanmış sayılmayacaktır.

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Kura çekimi Edirne'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak. Ancak fiziki katılım zorunlu değil. Çekiliş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.