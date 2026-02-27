TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Denizli kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Denizli kura çekilişi, 27 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30'da Pamukkale Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurada asil ve yedek hak sahipleri belirlendi ve sonuçlar, başvuru yapan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, TOKİ Denizli kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Denizli projesi kapsamında toplam konut sayısı ve ilçelere dağılım detayları açıklandı. Hak sahipleri, hem resmi TOKİ internet sitesinden hem de e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecekler.

TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Denizli TOKİ kura sonuçlarına ulaşmak için iki resmi kanal kullanılıyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

Kuradan çıkan asil ve yedek hak sahipleri listesi burada ilan edilmektedir.

Listeyi T.C. kimlik numaranız ile sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

e-Devlet üzerinden TOKİ işlemleri sekmesi aracılığıyla hak sahipliği sorgulaması yapılabilir.

Giriş işlemi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi gereklidir.

Bu yöntemlerle vatandaşlar, kendilerine çıkan konutların durumunu hızlı ve güvenli bir şekilde öğrenebilirler.

TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Denizli TOKİ kura çekilişi sonrası tam isim listesi hem asil hem yedek hak sahipleri olarak iki ayrı liste halinde yayınlanmaktadır. Bu listeler, başvuru sırasında verilen bilgilerle eşleştirilerek kişiler kendi hak durumlarını görebilmektedir.

Asil Hak Sahipleri: Konut almaya hak kazanan kişiler.

Yedek Hak Sahipleri: Asil hak sahiplerinden çıkan durumlar halinde konut almaya hak kazanacak kişiler.

T.C. kimlik numaranızla sorgulama yaparak, hangi listede yer aldığınızı öğrenebilirsiniz. Bu süreç, TOKİ projelerinde şeffaflık ve güvenilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

DENİZLİ'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Denizli projesi, ilçeler arasında dengeli bir konut dağılımı hedefliyor. Projenin detaylı dağılımı şu şekilde:

Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz): 4.700 konut

Acıpayam: 750 konut

Baklan: 30 konut

Bekilli: 200 konut

Beyağaç: 50 konut

Bozkurt: 50 konut

Buldan: 24 konut

Çal: 100 konut

Çameli: 100 konut

Çivril: 100 konut

Güney: 94 konut

Kale: 50 konut

Sarayköy: 22 konut

Tavas: 100 konut

Bu dağılım, Denizli genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve farklı ilçelerde yaşayan vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla planlanmıştır.