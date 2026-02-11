TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Çankırı kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi!

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çankırı'da inşa edilen 1.753 konut için kura çekilişi tamamlandı. Çankırı TOKİ kurası, 11 Şubat saat 11:00'de gerçekleştirildi ve sonuçlar artık erişime açıldı. Kura çekilişi ile asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Çankırı kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Çankırı kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Hak sahiplerinin isim listesi ve kura sonuçları, TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Kura sonuçları açıklandığında adaylar T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilirler.

Çankırı TOKİ projelerinde hak sahipleri için kapsamlı bilgiler ve tüm konut detayları aşağıda yer almaktadır.

TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çankırı TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunmaktadır:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr adresinden, "Kura Sonuçları" menüsüne girerek isim listesine ulaşabilirsiniz.

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak hak sahipliği durumunu sorgulamak mümkündür.

Bu platformlar sayesinde hem asil hem de yedek listeler kolaylıkla görüntülenebilir. Ayrıca, sonuçlar ile birlikte ödeme ve sözleşme süreçleri hakkında detaylı bilgilere de ulaşılabilmektedir.

TOKİ ÇANKIRI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Çankırı TOKİ kura sonuçları ile asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi, yukarıda belirtilen resmi kanallardan sorgulanabilir. Kura çekilişi sonucunda hak sahipleri belirlendikten sonra, TOKİ tarafından bilgilendirme yapılacaktır.

Hak sahipleri, listede isimlerini kontrol ettikten sonra konut ödemeleri ve sözleşme işlemleri için adım adım yönlendirilir. Çankırı TOKİ konutları için asil ve yedek listeler, başvuru sırasına göre ilan edilmektedir.

ÇANKIRIDA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Çankırı genelinde TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında toplam 1.753 konut inşa edilecek. İlçe bazında konut dağılımı ise şu şekilde:

Merkez: 650 konut

Atkaracalar: 50 konut

Bayramören: 33 konut

Çerkeş: 100 konut

Eldivan: 120 konut

Ilgaz: 120 konut

Kızılırmak: 50 konut

Korgun: 63 konut

Kurşunlu: 100 konut

Orta: 307 konut (100+94+63+50)

Şabanözü: 110 konut

Yapraklı: 50 konut

Bu dağılım, farklı ilçelerdeki konut ihtiyacını karşılamak ve sosyal konut projelerini daha erişilebilir hale getirmek için planlanmıştır.

ÇANKIRI TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Çankırı TOKİ sosyal konut projelerinde ödemeler, %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile yapılmaktadır. Konut tipine göre fiyatlar ve taksit detayları şu şekildedir:

55 m² 1+1 Konut: 1.800.000 TL

Peşinat: 180.000 TL

240 ay vade ile aylık taksit: 6.750 TL

65 m² 2+1 Konut: 2.200.000 TL

Peşinat: 220.000 TL

240 ay vade ile aylık taksit: 8.250 TL

80 m² 2+1 Konut: 2.650.000 TL

Peşinat: 265.000 TL

240 ay vade ile aylık taksit: 9.938 TL

Bu fiyatlar, Çankırı'da sosyal konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun ödeme planları sunuyor ve uzun vadeli finansal kolaylık sağlıyor.