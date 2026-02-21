TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi!

21 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen TOKİ Bursa kura çekimi, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Saat 14.00'te Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda yapılan hak sahibi belirleme kurası, noter huzurunda titizlikle tamamlandı. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi, noter onayının hemen ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Aynı zamanda vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden de sonuçlara erişim sağlayabilecek.

Kura sonuçları açıklanır açıklanmaz vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak asil ve yedek hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler. Bu sayede TOKİ Bursa konutları için başvuru yapan herkes kendi durumunu kolayca takip edebilecek.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursa TOKİ kura sonuçlarına ulaşmak oldukça basit. Vatandaşlar iki farklı yolla sonuçlara erişebiliyor:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi noter onayı ile birlikte aynı gün yayımlanıyor. Siteye giriş yapanlar listede isimlerini kontrol edebiliyor.

e-Devlet Sistemi: T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, hem asil hem de yedek hak sahipliği durumu görülebiliyor. Bu yöntem, özellikle yoğun ziyaretçi trafiğinde hızlı ve güvenli bir şekilde sonuca ulaşmayı sağlıyor.

Böylece TOKİ Bursa başvurusu yapan herkes kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilir ve gerekli işlemlerini planlayabilir.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi, başvuru yapan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Kura çekiminden sonra yayımlanan listede asil ve yedek hak sahipleri ayrı ayrı belirtiliyor.

Listede yer alan her başvuru sahibi, konut almak için hangi aşamada olduğunu görebiliyor ve teslimat süreci için önceden hazırlık yapabiliyor. Bu şeffaf yöntem, vatandaşların haklarının güvence altına alınmasını sağlıyor.

Noter onaylı listeye ulaşmak için TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet sistemini takip etmek yeterli.

BURSA'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Bursa genelinde hayata geçirilecek "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında toplam 17.225 konut inşa edilecek. İlçe bazında dağılım ise şöyle:

Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550 konut

Gemlik: 3.000 konut

İnegöl: 4.000 konut

Mustafakemalpaşa: 750 konut

Yenişehir: 500 konut

Orhangazi: 400 konut

Mudanya: 300 konut

İznik: 250 konut

Orhaneli: 175 konut

Büyükorhan: 100 konut

Harmancık: 100 konut

Keles: 100 konut

Bu dağılım, Bursa'daki konut ihtiyacının dengeli bir şekilde karşılanmasını amaçlıyor ve her ilçede farklı sayıda konutla bölgesel nüfus yoğunluğu gözetiliyor.

BURSA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Bursa TOKİ projeleri, "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla vatandaşlara cazip ödeme seçenekleri sunuyor.

Peşinat: %10

Vade: 240 aya kadar seçenekler

Konut Tipleri ve Fiyatlar:

1+1: 1.800.000 TL

2+1 (65 m²): 2.200.000 TL

2+1 (80 m²): 2.650.000 TL

Taksitler: 6.750 TL'den başlayıp 9.938 TL'ye kadar çıkıyor

Bu ödeme planı, dar ve orta gelirli vatandaşlar için uzun vadeli ve erişilebilir bir konut sahibi olma fırsatı sunuyor.

BURSA TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Bursa'da inşa edilecek TOKİ konutlarının teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Kura sonucu açıklanan vatandaşlar, bu tarihten itibaren evlerine taşınabilecek ve ödeme planına göre taksitlerini düzenli olarak ödeyebilecekler.

Teslimat süreci, projedeki tüm konutlar tamamlandığında aşama aşama gerçekleşecek ve hak sahiplerine önceden bilgilendirme yapılacak.