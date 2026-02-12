TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Bolu kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi!

Bolu'da binlerce vatandaşın heyecanla beklediği an geldi çattı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Bolu'da inşa edilecek projeler için kura çekimi büyük bir coşkuyla tamamlandı. Peki, TOKİ Bolu kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi! İşte detaylar...

TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Bolu halkının günlerdir takviminde işaretlediği o büyük gün, 12 Şubat 2026 Perşembe günü gerçeğe dönüştü. Saat 11.00 itibarıyla Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda başlayan kura çekimi, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesiyle gerçekleştirildi.

Kura çekimi sırasında salonda büyük bir heyecan hakimken, adı okunan vatandaşlar sevinç gözyaşlarını tutamadı. Şehit aileleri, engelli vatandaşlar, emekliler, gençler ve diğer kategorilerde yapılan çekilişle birlikte Bolu'nun yeni hak sahipleri belirlenmiş oldu. TOKİ Bolu kura sonuçları tam isim listesi, çekilişin hemen ardından dijital sistemlere aktarılmaya başlandı.

TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!





TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimini yerinde takip edemeyen vatandaşlar için sonuçlara erişim oldukça kolaylaştırıldı. İsim listelerinin kesinleşmesinin ardından sorgulama işlemleri iki güvenilir kanal üzerinden yapılabiliyor:

e-Devlet Kapısı: Adaylar, [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak "Konut Hakkı Sahipliği" ekranından durumlarını görebilirler.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresinde yer alan "Kura Sonuç Sorgulama" paneli üzerinden sadece kimlik numarası ile asil veya yedek listede olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Not: Sonuçlar sistem yoğunluğuna bağlı olarak kura bitiminden birkaç saat sonra güncellenmektedir.

TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Noter huzurunda çekilen kuralar, sadece Bolu merkez için değil, projeye dahil olan tüm ilçeleri kapsayan geniş bir listeyi içeriyor. Hak sahibi olan vatandaşlar "Asil Listede" yer alırken, asil hak sahiplerinin vazgeçmesi durumunda devreye girecek olan "Yedek Liste" de büyük önem taşıyor.

Bu liste, konut sözleşmesi imzalama sürecinde temel dayanak noktası olacak. İsim listesinde adı bulunan vatandaşların, TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihlerde gerekli belgeleri hazırlayarak banka işlemlerini tamamlaması gerekecek.

BOLU'DA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Bolu'daki barınma ihtiyacına köklü bir çözüm getirmeyi hedefleyen bu dev projede, konutların dağılımı ilçelerin ihtiyacına göre planlandı. Bolu merkez başta olmak üzere, il genelinde belirlenen noktalar modern mimari ve depreme dayanıklı yapılarla donatılacak. Proje kapsamında sadece konut değil; çocuk parkları, yeşil alanlar ve sosyal donatılar da Boluluların hizmetine sunulacak.

Türkiye genelinde devam eden bu dev hamlede bugüne kadar aralarında Adıyaman, Antalya, Erzurum, Samsun ve Kahramanmaraş gibi illerin de bulunduğu 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahibi belirlendi. Bolu da bu dev zincirin en önemli halkalarından biri oldu.

BOLU TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Bolu'da ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için ödeme planları, her bütçeye uygun ve kolaylaştırılmış bir yapıda sunuluyor. Sosyal konut projesinde uygulanan genel kural gereği, tüm konut tiplerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor.

Bolu'daki konut tiplerine göre ayrıntılı fiyatlandırma şu şekildedir:

Bolu TOKİ 1+1 Konutlar (55 m²): Toplam satış fiyatı 1.800.000 TL olarak belirlenmiştir. 180.000 TL peşinat ödenirken, aylık taksitler 6.750 TL'dir.

Bolu TOKİ 2+1 Konutlar (65 m²): Toplam satış fiyatı 2.200.000 TL'dir. 220.000 TL peşinat ödemesi sonrası aylık taksit tutarı 8.250 TL'dir.

Bolu TOKİ 2+1 Konutlar (80 m²): Daha geniş olan bu konutların satış fiyatı 2.650.000 TL'dir. 265.000 TL peşinat ve aylık 9.938 TL taksit imkanı sunulmaktadır.

Söz konusu ödeme planı, dar gelirli vatandaşların kira öder gibi kendi evlerinin taksitlerini ödemelerine imkan tanıyarak Bolu'da mülkiyet sahipliğini tabana yaymayı hedefliyor.