TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? TOKİ kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Projenin inşa ve ihale sürecinin Kasım 2025 itibarıyla başlaması planlanırken, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerinin tarihleri de netleşti. Binlerce vatandaş, başvuru son tarihi, kura çekiliş takvimi ve sonuç sorgulama yöntemlerini merak ediyor. İşte detaylı bilgiler:

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular, 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru yapan vatandaşlar, kura çekiminde hak sahibi olabilmek için gerekli şartları sağlamış olacak.

Başvuruların son gününe yaklaşırken yoğun bir talep gözlemleniyor. Bu nedenle vatandaşların başvurularını gecikmeden tamamlaması büyük önem taşıyor. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, kura çekiminde yer alamayacak ve sonraki etapları beklemek zorunda kalacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, hak sahiplerinin adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesi için etap etap yapılacak.

Kura takvimi, projenin farklı illerdeki etaplarına göre planlanmış olup, her il ve etap için ayrı tarih ve saatler ilan edilecek. Vatandaşlar, kura çekim tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ başvuru sonuçları etap etap ilan edilecek. Sonuçların açıklanma tarihleri, her etap için farklılık gösterecek şekilde planlanıyor.

Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından, asil ve yedek listeler kamuoyuyla paylaşılacak. Bu sayede vatandaşlar, başvuru durumlarını ve hak sahipliği bilgilerini güvenli bir şekilde öğrenebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Başvuru yapan adaylar, TOKİ kura sonuçlarını iki farklı kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ RESMİ İNTERNET SİTESİ (www.toki.gov.tr)

Site üzerinden adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak kura sonuçlarını görüntüleyebilecek.

E-DEVLET KAPISI (www.turkiye.gov.tr)

E-Devlet sistemi üzerinden de başvuru sahipleri hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek. Bu sistem, hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlara ulaşmayı sağlıyor.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, teslimat ve ödeme sürecine dair detayları da resmi kanallar üzerinden takip edebilecek.