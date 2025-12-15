Haberler

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? TOKİ kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? TOKİ kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesi, ev sahibi olmayı hayal eden binlerce vatandaşın gündeminde. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? TOKİ kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesi, vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Projenin inşa ve ihale sürecinin Kasım 2025 itibarıyla başlaması planlanırken, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerinin tarihleri de netleşti. Binlerce vatandaş, başvuru son tarihi, kura çekiliş takvimi ve sonuç sorgulama yöntemlerini merak ediyor. İşte detaylı bilgiler:

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, SON GÜN NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular, 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru yapan vatandaşlar, kura çekiminde hak sahibi olabilmek için gerekli şartları sağlamış olacak.

Başvuruların son gününe yaklaşırken yoğun bir talep gözlemleniyor. Bu nedenle vatandaşların başvurularını gecikmeden tamamlaması büyük önem taşıyor. Başvuru sürecini kaçıran adaylar, kura çekiminde yer alamayacak ve sonraki etapları beklemek zorunda kalacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri, 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, hak sahiplerinin adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmesi için etap etap yapılacak.

Kura takvimi, projenin farklı illerdeki etaplarına göre planlanmış olup, her il ve etap için ayrı tarih ve saatler ilan edilecek. Vatandaşlar, kura çekim tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? TOKİ kura çekilişi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından TOKİ başvuru sonuçları etap etap ilan edilecek. Sonuçların açıklanma tarihleri, her etap için farklılık gösterecek şekilde planlanıyor.

Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından, asil ve yedek listeler kamuoyuyla paylaşılacak. Bu sayede vatandaşlar, başvuru durumlarını ve hak sahipliği bilgilerini güvenli bir şekilde öğrenebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Başvuru yapan adaylar, TOKİ kura sonuçlarını iki farklı kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ RESMİ İNTERNET SİTESİ (www.toki.gov.tr)

Site üzerinden adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak kura sonuçlarını görüntüleyebilecek.

E-DEVLET KAPISI (www.turkiye.gov.tr)

E-Devlet sistemi üzerinden de başvuru sahipleri hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecek. Bu sistem, hızlı ve güvenilir bir şekilde sonuçlara ulaşmayı sağlıyor.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, teslimat ve ödeme sürecine dair detayları da resmi kanallar üzerinden takip edebilecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title