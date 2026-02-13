TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Balıkesir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Balıkesir'de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi bugün yapılacak. Hak sahiplerinin noter huzurunda belirleneceği kura, yoğun ilgi görüyor. Kuraya katılacak vatandaşlar ve ilgilenenler için en önemli detaylardan biri, kura çekiminin canlı olarak izlenebilmesi. Peki, Balıkesir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Balıkesir kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlıyor. Bu sayede, Balıkesir'deki sosyal konut hak sahipleri, kura sonucunu evlerinden takip edebiliyor. Canlı yayın, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin şeffaflığını da garanti ediyor.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Balıkesir ve diğer illere ait canlı kura çekiliş sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE





BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Balıkesir TOKİ kura sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra açıklanacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan bu kurada hak sahipleri, noter huzurunda belirlenecek.

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden duyurulacak. Sonuçların açıklanma süresi, kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte anlık olarak yayınlanıyor.

Hak sahipleri, kura sonuçlarını takip ederek hak kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebilecek. Bu süreç, projeye başvuran herkes için şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülüyor.

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Balıkesir'de yapılacak TOKİ kura çekimi detayları şu şekilde:

Tarih: 13 Şubat Cuma 2026

Saat: 11:00

Yer: Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu

Kurayı takip etmek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayına bağlanabilir. Bu sayede kura sırasında yaşanabilecek tüm gelişmeler anlık olarak izlenebilir.

Canlı yayın sayesinde hem hak sahipleri hem de projeye ilgi duyan vatandaşlar, kura sürecini evlerinden takip ederek hak kazanma durumlarını öğrenebilir. Ayrıca, bu yöntemle noter huzurunda yapılan çekilişin şeffaflığı ve güvenilirliği de garanti altına alınmış oluyor.