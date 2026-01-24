TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Aydın kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi!

2026 yılı itibariyle, Aydın'da TOKİ tarafından başlatılan sosyal konut projeleri büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu projeler, özellikle dar ve orta gelirli aileler için ev sahibi olma fırsatını sunuyor. TOKİ'nin Aydın'da gerçekleştirdiği 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 6.973 konutun sahiplerinin isim listesi açıklandı. Peki, TOKİ Aydın kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Aydın kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

2026 yılı itibariyle TOKİ Aydın projeleri, Türkiye genelindeki konut projeleri arasında büyük bir heyecan yaratmıştır. Aydın ilinde yapılacak olan 500 bin sosyal konut projesinin kura sonuçları, özellikle Aydın halkı için büyük bir önem taşıyor. 24 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimi, noter huzurunda ve Atatürk Kent Meydanı'nda yapıldı.

TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Aydın kura sonuçları, çekilişin hemen ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca, noter onayının ardından e-Devlet üzerinden de öğrenilebilecektir.

Kura Sonuçlarını E-Devlet Üzerinden Öğrenme

Kura sonuçları, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra öğrenilebilir. Aydın ilindeki 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri, aynı gün içinde öğrenilebilecektir. Bu süreç oldukça hızlı işlemekte ve başvuru sahiplerinin sonuçları kısa sürede öğrenmesine imkan tanımaktadır.

TOKİ'nin Resmi İnternet Sitesinden Sonuçlar

Kura sonuçlarına, TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr üzerinden ulaşmak mümkündür. Site üzerinden, Aydın ilindeki kura sonuçları yayımlandığında, başvuru yapan vatandaşlar isim listelerini kontrol edebileceklerdir.

TOKİ AYDIN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Aydın kura sonuçlarına dair isim listesi, başvuru yapan tüm vatandaşlar için büyük bir merak konusu olmuştur. Bu liste, 24 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi web sitesinde yayımlanacaktır.

AYDIN TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Aydın'da yapılacak olan 500 bin sosyal konutun satış fiyatları, hem başvuranlar hem de konut almak isteyenler için önemli bir konu. "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında sunulacak olan konutlar, oldukça uygun ödeme planları ile satılmaktadır.

Sosyal Konut Satış Fiyatları

TOKİ Aydın projeleri kapsamında, 1+1 ve 2+1 konutlar satışa sunulacak. Anadolu illerindeki satış fiyatları ise şu şekilde belirlenmiştir:

1+1 Konut Fiyatı: 1 milyon 800 bin TL

65 Metrekarelik 2+1 Konut Fiyatı: 2 milyon 200 bin TL

80 Metrekarelik 2+1 Konut Fiyatı: 2 milyon 650 bin TL

Ödeme Planı ve Peşinat Oranı

Konut almak isteyen vatandaşlar için %10 peşinat ödeme fırsatı sunulmaktadır. Geriye kalan ödeme ise 240 aya kadar vadelendirilebilecektir. Bu ödeme planı, uygun taksitlerle ödeme yapma imkanı sağlar ve ev sahibi olmayı kolaylaştırır.

AYDIN TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

TOKİ'nin Aydın'da yapacağı 6 bin 973 konut, 17 ilçeye dağıtılacaktır. Aydın ilindeki her ilçede farklı sayıda konut yapılacak olup, bu konutlar TOKİ'nin projesi kapsamında satışa sunulacaktır.

Aydın İlçelerine Göre Konut Dağılımı

Merkez ( Efeler ): 2100 konut

Bozdoğan: 65 konut

Buharkent: 40 konut

Çine: 300 konut

Didim: 400 konut

Germencik: 300 konut

İncirliova: 300 konut

Karacasu: 50 konut

Karpuzlu: 50 konut

Koçarlı: 550 konut

Köşk: 75 konut

Kuşadası: 800 konut

Kuyucak: 100 konut

Nazilli: 950 konut

Söke: 1000 konut

Sultanhisar: 80 konut

Yenipazar: 63 konut

Bu dağılım, Aydın genelindeki farklı ilçelerdeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış bir planlamadır. Özellikle büyük ilçelerde daha fazla konut inşa edilmesi, yoğun nüfusa sahip bölgelerdeki konut talebini karşılamak için bir çözüm sunmaktadır.