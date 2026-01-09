TOKİ ARDAHAN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Ardahan kura sonuçları nasıl öğrenilir? Ardahan TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Ardahan kura sonuçları 2026 heyecanı bugün sona erdi. 9 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Ardahan'da hayalini kuran yüzlerce vatandaşın ev sahibi olma süreci netleşti. Peki, Ardahan TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Ardahan kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Ardahan kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ARDAHAN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Ardahan kura çekimi bugün, 9 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kurada, başvuru yapan adaylar arasında hak sahipleri belirlenirken, asil ve yedek liste ile sonuçlar büyük merak konusu oldu.

Kura çekilişleri tamamlandıktan sonra, hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar iki resmi kanal üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilecekler:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil veya yedek listede olup olmadıklarını kolayca sorgulayabilecekler. Kura sonuçları ile birlikte TOKİ Ardahan projesinde ev sahibi olma hayali kuran birçok vatandaşın heyecanı sona erdi.

TOKİ ARDAHAN KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) TIKLA!

ARDAHAN TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ardahan TOKİ kura sonuçları 2026 yılı için bugün açıklanmış durumda. Kura çekimi saat 10.00'da gerçekleştirilmiş olup, çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi erişime açıldı.

TOKİ Ardahan kura sonuçları, hem TOKİ resmi internet sitesi hem de e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenilebilir. İşlem oldukça basittir:

TOKİ'nin resmi web sitesine giriş yapın: www.toki.gov.tr

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın: www.turkiye.gov.tr

Bu iki kanal üzerinden adaylar, kendilerine ait asil veya yedek hak sahipliği durumlarını hızlı ve güvenli bir şekilde kontrol edebilirler.

Resmi kanallar dışındaki platformlar, yanlış veya eksik bilgi verebileceği için tercih edilmemelidir.

ARDAHAN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Ardahan kura sonuçları isim listesi, asil ve yedek olarak iki farklı kategoride açıklanmaktadır. Listeler, kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra güncel olarak yayımlanmıştır.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak kendilerine ait bilgilere ulaşabilir. Bu sayede, kurada ismi çıkan vatandaşlar projede ev sahibi olma hakkını kazanmış olacak.

Hak sahipleri listesi, TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden her zaman güncel şekilde erişilebilir. Bu sayede vatandaşlar, sürecin her aşamasını resmi kaynaklardan takip etme imkânına sahip olur.