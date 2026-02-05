TOKİ Ankara kura çekimi, başvuru sahipleri için en çok merak edilen konuların başında geliyor. 287 bin 94 kişinin başvurduğu Ankara TOKİ projelerinde, hak sahiplerinin belirlenmesi için kura süreci büyük bir titizlikle yürütülüyor. Peki, TOKİ Ankara kurası bugün mü? TOKİ Ankara kurası hangi gün çekilecek? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURASI BUGÜN MÜ?

TOKİ Ankara kura çekimi ile ilgili heyecan, başvuru sahipleri arasında artıyor. Ancak resmi TOKİ takvimine göre Ankara'daki kura çekim tarihi hâlâ netlik kazanmış değil. TOKİ tarafından açıklanan proje takvimine bakıldığında, kura çekilişlerinin 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceği görülüyor.

Şubat ayının ilk haftasında birçok ilde kura çekilişleri tamamlanmış ve hak sahipleri belirlenmiş durumda. Doğudan batıya doğru ilerleyen kura sürecinde, çekilişi tamamlanan iller için sonuçlar aşamalı olarak duyuruluyor. Ankara'da başvuru yapan 287 bin 94 kişi için kura çekimi, açıklanan takvim doğrultusunda ilerleyen haftalarda netleşecek.

Resmi açıklamalar ışığında, Ankara TOKİ kurası bugün mü sorusunun cevabı şu anda "hayır" olarak belirtiliyor. Henüz kura günü duyurulmadığı için başvuru sahiplerinin resmi açıklamaları beklemesi gerekiyor.

TOKİ ANKARA KURASI HANGİ GÜN ÇEKİLECEK?

TOKİ Ankara kura çekimi ile ilgili net tarihin belirlenmesi için resmi duyurular merakla bekleniyor. 2-8 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kura çekilişlerinde Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale yer aldı.

Detaylı takvime göre:

2 Şubat 2026: Elazığ

3 Şubat 2026: Kayseri ve Zonguldak

4 Şubat 2026: Kırşehir ve Düzce

5 Şubat 2026: Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar

6 Şubat 2026: Osmaniye

7 Şubat 2026: Yalova ve Kırıkkale

Bu illerde 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Ankara ise 2-8 Şubat takviminde yer almadığı için başvuru sahipleri için çekiliş tarihi hâlâ açıklanmadı.

TOKİ'nin genel planına göre, tüm kura çekilişlerinin 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Ankara için kura günü, bu tarih aralığında belirlenecek ve resmi duyuru yapıldığında hak sahipleri açıklanacak.

ANKARA TOKİ KURA SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Başvuru Yoğunluğu: Ankara'da toplam 287 bin 94 kişi TOKİ başvurusunda bulundu. Bu nedenle kura süreci, diğer illere kıyasla daha dikkatli ve aşamalı olarak yürütülecek.

Resmi Takvim Önemi : Daha önce bazı tarihler sosyal medyada gündeme gelse de, resmi takvim açıklanmadıkça kesin tarih verilemiyor.

Hak Sahiplerinin Belirlenmesi: Ankara kura çekimi tamamlandığında asil ve yedek hak sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesinden ve yerel duyurularla ilan edilecek.