TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

2026 TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ankara'da büyük kura heyecanı bugün yaşanıyor. 3 Mart Salı günü gerçekleştirilecek TOKİ Ankara kura çekimi, noter huzurunda düzenlenecek ve vatandaşlar hak sahiplerini öğrenmek için heyecanla bekliyor. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Ankara'daki kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayını takip ederek kura sonuçlarını anlık olarak öğrenebilir, hangi konutların hangi hak sahiplerine çıktığını görebilirsiniz.

Kura, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 13.30'da başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA!





ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ankara'daki TOKİ kura çekimi tamamlandıktan sonra 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenmiş olacak. Kura sonuçları, aynı gün içerisinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca, kesinleşen hak sahipliği listeleri noter onayından geçtikten sonra akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Ankara kura çekimi, 3 Mart 2026 Salı günü saat 13.30'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak.

Canlı yayın ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. Vatandaşlar, bu yayın aracılığıyla kura çekilişini adım adım takip edebilir ve hak sahiplerinin belirlendiği anları canlı olarak görebilirler.

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Canlı Yayın Takibi: TOKİ Ankara kura çekimi, resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden anlık olarak izlenebilir.

Sonuç Sorgulama: Kura sonuçları, www.toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Hak Sahiplerinin Belirlenmesi: Toplam 31 bin 73 konut, noter onaylı listeyle sahiplerine dağıtılacak.

Bu süreç, vatandaşların sosyal konut projelerinden adil ve şeffaf bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla noter kontrolünde gerçekleştiriliyor.