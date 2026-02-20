TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Adana kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Adana kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü Adana'da gerçekleştirilecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen bu çekiliş, vatandaşların merakla beklediği hak sahiplerinin belirlenmesi sürecini kapsıyor. Kura Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu'nda yapılacak. Peki,Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Adana kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

TOKİ Adana kura çekimi, resmi olarak TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece şehir dışındaki vatandaşlar da çekilişi evlerinden takip edebilecek. Canlı yayın, kura çekiminin şeffaf ve herkesin erişebileceği şekilde yapılmasını sağlıyor.

Canlı yayını izlemek isteyenler, TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak kura çekimini anlık olarak takip edebilir. Bu yöntem, katılımcıların hak sahipliği sürecini yakından gözlemlemesini mümkün kılıyor.

ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adana kura sonuçları, noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından resmi olarak ilan edilecek. Hak sahipliği sonuçları, hem TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden (www.toki.gov.tr) hem de e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri, aynı gün içinde sonuçlarını öğrenebilecekler. Bu sayede başvuru sahipleri, uzun bekleyişler yaşamadan sonuçlarını kontrol edebilecek.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Adana TOKİ kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00'de başlayacak. Kura, Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu saat, çekilişe katılacak vatandaşların ve ilgililerin programlarını düzenlemeleri açısından büyük önem taşıyor.

Saat belirtilen zaman diliminde kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahipliği bilgileri noter onayından geçerek resmi olarak duyurulacak.