Tesla Roadster 0 - 100 kaç saniye, hızı kaç km? Tesla Roadster Türkiye fiyatı kaç TL?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tesla Roadster 0-100 kaç saniye sorusu, Elon Musk'ın yıllardır beklenen elektrikli spor otomobilinin 15 Ekim 2026'daki tanıtımının ardından otomobil tutkunlarının gündemine oturdu. SpaceX teknolojilerinden ilham alan soğuk gaz iticileriyle donatılan yeni nesil Roadster'ın Thrust versiyonu için 0-100 km/s hızlanmasının 1 saniyenin altında olması hedefleniyor. Rocket versiyonu ise kısa süreli havalanma ve havada manevra iddiasıyla dikkat çekiyor.
Tesla Roadster Türkiye fiyatı kaç TL sorusu da modelin tanıtımıyla birlikte arama motorlarında öne çıktı. Ancak yeni nesil Roadster için Türkiye'de açıklanmış resmi bir TL fiyatı ya da satış tarihi bulunmuyor. Tesla, modeli ilk duyurduğu 2017 yılında başlangıç fiyatını yaklaşık 200 bin dolar olarak açıklamıştı. Tesla Roadster'ın menzili kaç km, ne zaman satışa çıkacak? Tüm detaylar haberimizde…
TESLA ROADSTER 0-100 KAÇ SANİYE?
Tesla Roadster'ın 0-100 km/s hızlanma süresi, tercih edilen versiyona göre farklılık gösteriyor. Tesla'nın tanıtım bilgilerine göre aracın arka bölümüne yerleştirilen soğuk gaz iticileriyle donatılan Thrust versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını 1 saniyenin altında tamamlamayı hedefliyor. Sosyal medyada 0,81 saniye gibi rakamlar da konuşulsa da bu değerlerin henüz bağımsız testlerle doğrulanmış sonuçlar olmadığını hatırlatmak gerekiyor.
TESLA ROADSTER HIZI KAÇ KM?
Tesla'nın 15 Ekim 2026'daki tanıtımında paylaşılan bilgilere göre yeni nesil Roadster'ın azami hızının saatte 370 kilometrenin üzerine çıkması hedefleniyor. Aracın nihai azami hızı ise seri üretim versiyonuna ait resmi teknik verilerle kesinlik kazanacak.
TESLA ROADSTER TÜRKİYE FİYATI KAÇ TL?
Tesla Roadster için Türkiye'de açıklanmış resmi bir TL fiyatı bulunmuyor. Tesla, modeli ilk duyurduğu dönemde başlangıç fiyatını 200 bin dolar seviyesinde açıklamıştı. Ancak yeni nesil Roadster'ın Performance, Thrust ve Rocket versiyonlarının farklı donanımlara sahip olması, fiyatların da versiyona göre değişebileceğini gösteriyor. Türkiye'deki satış fiyatı ise döviz kuru, vergiler ve ithalat koşullarına bağlı olarak belirlenecek. Ön sipariş için istenen depozito tutarlarının da aracın toplam satış fiyatıyla karıştırılmaması gerekiyor.
TESLA ROADSTER TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?
Tesla Roadster'ın Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Modelin Türkiye'deki satış durumu; üretim takviminin yanı sıra mevzuat, tip onayı ve aracın teknik özelliklerine bağlı olacak. Özellikle roket iticileri ve havalanma kabiliyeti gibi sıra dışı özellikler, aracın trafikte kullanımı için ek güvenlik ve yasal gereklilikleri gündeme getirebilir.
TESLA ROADSTER'IN MENZİLİ KAÇ KM?
Tesla Roadster, 2017 yılında ilk kez tanıtıldığında tek şarjla yaklaşık 1.000 kilometre menzil hedefiyle gündeme gelmişti. Ancak yeni nesil modelin nihai batarya kapasitesi ve resmi menzil değeri henüz kesinleşmiş değil. Roket iticileri, aktif aerodinamik sistemler ve farklı donanım seçeneklerinin aracın ağırlığını ve enerji tüketimini etkileyebileceği belirtiliyor.
TESLA ROADSTER NASIL UÇUYOR?
Tesla Roadster'ın Rocket versiyonu, SpaceX teknolojilerinden esinlenen soğuk gaz iticileri sayesinde kısa süreli havalanma ve havada manevra yapma iddiasıyla öne çıkıyor. Aracın farklı noktalarına yerleştirilen iticiler, basınçlı gazı dışarı yönlendirerek hareket ve yönlendirme kuvveti oluşturmayı amaçlıyor. Ancak Roadster'ın sürekli uçabilen bir otomobil olmadığını vurgulamak gerekiyor. Sistem, geleneksel bir hava aracı gibi uçuş sağlamak yerine kısa süreli havalanma ve havada kontrol kabiliyeti sunmayı hedefliyor.
TESLA ROADSTER'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Yeni nesil Tesla Roadster, yüksek performanslı elektrikli otomobil mimarisini aktif aerodinamik ve itici teknolojileriyle bir araya getiriyor. Araçta yer alan aktif kanatlar ve aracın altındaki hava akışını yöneten emiş sistemiyle yere basma kuvvetinin artırılması amaçlanıyor. Performance ve Thrust versiyonları iki kişilik olarak tasarlanırken, Rocket versiyonu tek kişilik olarak tanımlanıyor. Tasarımda karbon fiber, titanyum ve magnezyum gibi hafif ve yüksek dayanımlı malzemelerin kullanılması hedefleniyor.
TESLA ROADSTER NE ZAMAN ÇIKACAK?
İlk kez 2017 yılında duyurulan yeni nesil Tesla Roadster, defalarca ertelenen üretim ve teslimat takvimiyle dikkat çekiyor. Model için 2028 yılı teslimat hedefi gündeme gelse de kesin satış ve teslimat tarihleri henüz netleşmiş değil. Aracın gerçek performansı, uçuş iddiaları ve satış takvimine ilişkin en net bilgiler, seri üretim araçlarının ortaya çıkmasıyla belli olacak.