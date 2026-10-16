Tesla Roadster 0 - 100 kaç saniye, hızı kaç km? Tesla Roadster Türkiye fiyatı kaç TL?

Tesla Roadster Türkiye fiyatı kaç TL sorusu da modelin tanıtımıyla birlikte arama motorlarında öne çıktı. Ancak yeni nesil Roadster için Türkiye'de açıklanmış resmi bir TL fiyatı ya da satış tarihi bulunmuyor. Tesla, modeli ilk duyurduğu 2017 yılında başlangıç fiyatını yaklaşık 200 bin dolar olarak açıklamıştı. Tesla Roadster'ın menzili kaç km, ne zaman satışa çıkacak? Tüm detaylar haberimizde…

TESLA ROADSTER 0-100 KAÇ SANİYE?

Tesla Roadster'ın 0-100 km/s hızlanma süresi, tercih edilen versiyona göre farklılık gösteriyor. Tesla'nın tanıtım bilgilerine göre aracın arka bölümüne yerleştirilen soğuk gaz iticileriyle donatılan Thrust versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını 1 saniyenin altında tamamlamayı hedefliyor. Sosyal medyada 0,81 saniye gibi rakamlar da konuşulsa da bu değerlerin henüz bağımsız testlerle doğrulanmış sonuçlar olmadığını hatırlatmak gerekiyor.