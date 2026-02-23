Survivor'da dün akşam kim elendi? Eren elendi mi, neden elendi?

Survivor'da 22 Şubat akşamı yayınlanan bölümde eleme heyecanı zirveye çıktı. İzleyiciler "Survivor'da dün akşam kim elendi?", "Eren elendi mi?", "Eren neden elendi?" sorularına yanıt arıyor. Eleme düellosu ve kader konseyinde alınan karar sonrası yarışmaya veda eden isim netleşti. İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye'de 22 Şubat 2026 akşamı ekrana gelen bölümde eleme heyecanı yaşandı. Engincan ile Eren arasında oynanan eleme düellosunun ardından kazanan isim Engincan oldu. Bu sonuçla birlikte Eren, kader konseyi sonrası adaya veda eden yarışmacı oldu.

EREN ELENDİ Mİ?

Evet, Eren elendi. Eleme düellosunda Engincan'a karşı kaybeden Eren, kader konseyinde alınan karar sonrası Survivor macerasını noktaladı.

EREN NEDEN ELENDİ?

Eren, eleme düellosunda Engincan karşısında yeterli performansı gösteremediği için potadan çıkamadı. Düello sonrasında yapılan kader konseyinde "Eren Ünlüler takımına geçsin mi?" sorusu yöneltildi. Ünlüler takımı bu soruya "hayır" yanıtını verdi. Böylece Eren'in Survivor serüveni sona erdi.

SURVİVOR EREN SEMERCİ KİMDİR?

Survivor Türkiye yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Eren Semerci, model kimliğiyle tanınmaktadır. Yarışmaya katılmasıyla birlikte izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri haline gelen Semerci, fiziksel gücü ve iddialı duruşuyla öne çıktı.

Yaklaşık 184 cm boyunda olduğu bilinen Eren Semerci, fit görünümü ve disiplinli yaşam tarzıyla özellikle fiziksel performans gerektiren parkurlarda avantaj sağlamayı hedefliyordu. Tanıtım videosunda yaptığı "Mutluyum. Burada olduğum için çok gururluyum. Başaracağım." açıklaması ise yarışmaya ne kadar motive başladığını göstermişti.

EREN SEMERCİ NE İŞ YAPIYOR?

Eren Semerci profesyonel olarak modellik yapmaktadır. Kariyeri boyunca Puma, New Balance, Fiat ve Slazenger gibi global markaların reklam kampanyalarında ve katalog çekimlerinde yer aldı. Moda dünyasındaki deneyimi sayesinde kamera karşısında özgüvenli bir duruş sergileyen Semerci, aynı zamanda oyunculuk alanında da kendini geliştirmek için eğitim almaktadır.

Survivor'daki performansıyla dikkat çeken Eren Semerci, eleme düellosu sonrası yarışmaya veda etmiş olsa da hem modellik hem de oyunculuk hedefleriyle adından söz ettirmeye devam etmektedir.