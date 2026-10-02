Sürhat Müniroğlu kimdir, Sürhat Müniroğlu hangi görevlerde bulundu, hangi takımı tutuyor?

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Spor camiasında tanınan isimlerden biri olan Sürhat Müniroğlu, gündeme gelen açıklamaları ve yeni gelişmelerle birlikte dikkatleri üzerine çekti. Kamuoyunun ilgisi artarken, Müniroğlu'nun eğitim geçmişi, bugüne kadar üstlendiği görevler ve spor dünyasındaki yeri merak konusu oldu. Futbolseverler ise Müniroğlu'nun hangi takımın taraftarı olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Sürhat Müniroğlu kimdir, hangi görevlerde bulundu ve hangi takımı tutuyor? Haberimizde konuya ilişkin bilinenleri derledik.

SÜRHAT MÜNİROĞLU KİMDİR?

Sürhat Müniroğlu, 1961 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde dünyaya geldi. Futbolun yanı sıra hem akademik çalışmaları hem de hakemlik kariyeriyle Türk sporuna uzun yıllar hizmet eden Müniroğlu, bu alanda deneyimiyle öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

SÜRHAT MÜNİROĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1961 doğumlu olan Sürhat Müniroğlu, aslen Kırklareli Babaeskili. Tecrübeli isim, kariyerinin büyük bölümünü Ankara'da sürdürdü.

EĞİTİM HAYATI

Müniroğlu, yükseköğrenimini Ankara Spor Akademisi'nin futbol ihtisas bölümünde tamamladı. Ardından Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde beden eğitimi ve spor alanında yüksek lisans yaptı. Akademik yolculuğunu sürdüren Müniroğlu, Ankara Üniversitesi'nde çocuk gelişimi alanında doktorasını tamamladı.

AKADEMİK KARİYERİ

Sürhat Müniroğlu, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde okutman olarak akademik hayata adım attı. Uzun yıllar süren akademik kariyerinde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve anabilim dalı başkanlığı gibi görevlerin yanı sıra çeşitli idari sorumluluklar da üstlendi. 2019 yılında doçent olan Müniroğlu, 2024 yılında profesörlük unvanını aldı.

20 YILLIK HAKEMLİK KARİYERİ

Müniroğlu'nun futbol dünyasındaki en dikkat çeken yönlerinden biri hakemlik kariyeri. 1983'te başladığı hakemliği 2003 yılına kadar sürdüren Müniroğlu, 20 yıl boyunca sahalarda görev yaptı. Bu sürenin 8 yılında FIFA yardımcı hakemi olarak uluslararası arenada da düdük çalan ekiplerde yer aldı.

SÜRHAT MÜNİROĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Hakemliği bıraktıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde önemli görevler üstlenen Müniroğlu, 2005 yılında Merkez Hakem Kurulu (MHK) yedek üyeliğine getirildi ve ulusal eğitimci olarak görev yapmaya başladı. 2007-2008 sezonunda MHK'de asıl üye olarak görev alan Müniroğlu, aynı görevi 2022-2023 sezonunda da yeniden üstlendi.

TFF'DE HAKEM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Müniroğlu, 2009-2011 yılları arasında TFF'de UEFA Hakem Konvansiyonu kapsamında Hakem İşleri Müdürü olarak çalıştı. Bu görev, Türk hakemliğinin Avrupa standartlarına uyum sürecinde önemli bir rol üstlendiği dönem olarak dikkat çekiyor. 2017-2019 yıllarında ise Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

SÜRHAT MÜNİROĞLU HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Sürhat Müniroğlu'nun hangi takımın taraftarı olduğuna dair kamuoyuyla paylaşılmış bilinen bir açıklama bulunmuyor. Uzun yıllar hakem ve federasyon yöneticisi olarak görev yapan Müniroğlu'nun, görevinin gerektirdiği tarafsızlık ilkesi doğrultusunda tuttuğu takımı açıklamadığı biliniyor.

DENEYİMLİ BİR İSİM

Sahada hakem, federasyonda yönetici ve üniversitede akademisyen olarak geçen kırk yılı aşkın kariyeriyle Sürhat Müniroğlu, Türk futbolunun hakemlik alanındaki en tecrübeli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem teorik hem de pratik birikimi, Müniroğlu'nu Türk hakemliği konusunda söz sahibi isimler arasına taşıyor.