Süper Lig gol kralı kim? 2026-2027 gol krallığı isim listesi!

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte gol krallığı sıralaması güncellendi. Zirvedeki isim, bu akşam oynanan karşılaşmanın ardından değişti.

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI 2026-2027

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunda gol krallığı yarışının lideri, 7 golle Trabzonspor forması giyen Mohamed Salah oldu. Mısırlı futbolcu, sezona 4 golle başlamıştı; 6. hafta kapsamında Papara Park'ta Galatasaray'a karşı oynanan ve bordo-mavililerin 4-0 kazandığı maçta 4, 44 ve 80. dakikalarda ağları havalandırarak hat-trick yaptı ve toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Salah aynı karşılaşmada Noah Saviolo'nun 39. dakikadaki golünde de asist yaparak takımının dört golünün tamamına doğrudan katkı sağladı. Ligde çıktığı 6 maçta 7 gol ve 2 asistlik bir performansa ulaşan Salah, bu sonuçla listenin ilk sırasındaki Victor Osimhen ve Gift Orban'ı geride bıraktı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor puanını 10'a yükseltirken, Galatasaray sezonun ilk mağlubiyetini alarak 13 puanda kaldı.

Sıralamanın ikinci ve üçüncü basamaklarında 6'şar golle Galatasaraylı Victor Osimhen ve Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Gift Orban yer aldı. Osimhen bu sayıya 4 maçta ulaşırken, Orban 5 maç oynadı. Listenin devamında 4'er golle Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic, Kasımpaşa'dan Adrian Benedyczak, Göztepe'den Juan ve İstanbul Başakşehir'den Eldor Shomurodov bulunuyor. Vlahovic bu golleri 3 maçta kaydederken, Benedyczak, Juan ve Shomurodov 5'er maçta forma giydi. İlk ona 3'er golle Arca Çorum FK'dan Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez girdi; Kyziridis 3, Ramirez ise 5 maçta görev aldı. Maç başına verimlilik hesabında Osimhen ve Vlahovic, daha az karşılaşmada bu rakamlara ulaşan isimler arasında yer alıyor. Hafta kapsamında oynanacak maçların tamamlanmasıyla birlikte sıralamada yeni değişiklikler olması mümkün.