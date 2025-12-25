SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2026: Sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak? 2026 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı...

2026 yılı Ocak döneminde sosyal destek ödemelerine yapılacak zamlar netleşmeye başladı. Yeni asgari ücretin açıklanması, memur maaş artışı ve enflasyon verileri doğrultusunda SED desteği, engelli aylıkları, evde bakım maaşı ve diğer sosyal yardımlar yeniden hesaplandı. Peki, 2026'da sosyal destek ödemeleri ne kadar olacak? SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı...

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ZAMMI 2026

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Bu artış, sosyal yardımlara yapılacak zamların temelini oluşturuyor.

2026'DA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

2026 Ocak itibarıyla sosyal destek ödemelerindeki artış, hem memur maaş zammı hem de yeni asgari ücret oranları dikkate alınarak hesaplandı. Önceki 5 aylık enflasyon oranlarının toplamı yüzde 11,21 olurken, enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak belirlendi. Buna ek olarak, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31 civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Memur maaş zammı ve asgari ücret artışına bağlı olarak 2026 yılında sosyal destek ödemeleri şu şekilde şekillenecek:

65 yaş aylığı ve engelli aylıkları, memur maaş artış oranına göre Ocak ve Temmuz'da güncellenecek.

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri ile evde bakım maaşı da aynı şekilde memur zammına bağlı olarak artacak.

SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, hane gelirine ve ihtiyaç durumuna göre ödenen temel sosyal destekler arasında yer alıyor. 2026 Ocak zammıyla birlikte SED desteği de güncellendi. Yapılan hesaplamalara göre:

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım aylığı, 65 yaş ve üzeri bireyler veya engelli yakınlarına sağlanan önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Yeni asgari ücret ve memur zammı ile birlikte 2026 Ocak itibarıyla evde bakım maaşı da artırıldı.

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli maaşları, Türkiye'de engellilik durumuna göre belirlenen sosyal yardımlar arasında kritik bir yer tutuyor. 2026 yılında engelli aylıkları, hem yüzde 40–69 arası hem de yüzde 70 üzeri engelli grupları için memur zammına göre yeniden düzenlendi.

5 Ocak 2026 tarihinde yeni ödeme tutarları kamuoyuna duyurulacak!

SOSYAL YARDIMLARIN ARTIŞINDA ETKİLİ FAKTÖRLER

Yeni Asgari Ücret: 1 Ocak 2026 itibarıyla net 28.075 TL olarak belirlenen asgari ücret, sosyal yardımların artışında doğrudan etkili oldu.

Enflasyon Verileri: TÜİK tarafından açıklanan veriler, sosyal yardım ödemelerinin enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için kullanılıyor.

Memur Maaş Artışı: Memur zammı, Ocak ve Temmuz dönemlerinde birçok sosyal yardım ödemesine otomatik yansıyor.