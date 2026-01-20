Basketbol tarihinin en baskın uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen Shaquille O'Neal, sadece sahadaki fiziksel üstünlüğüyle değil, kariyeri boyunca kırdığı rekorlar, kazandığı şampiyonluklar ve çok yönlü kişiliğiyle de spor dünyasına damga vurmuş bir isimdir. Peki, Shaquille O'Neal kimdir? Shaquille O'Neal kaç yaşında, nereli, Müslüman mı? Detaylar...

SHAQUILLE O'NEAL KİMDİR?

6 Mart 1972 tarihinde ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde dünyaya gelen Shaquille Rashaun O'Neal, 2.16 metrelik boyu ve 147 kilogramlık ağırlığıyla NBA tarihinin en iri ve en dominant pivotları arasında yer almıştır. 19 yıl süren profesyonel NBA kariyeri boyunca forma giydiği her takımda oyun yapısını değiştiren bir etki yaratmıştır.

Ailesinin kendisine Arapçada "Küçük Savaşçı" anlamına gelen "Shaquille" adını vermesi, ileride sahada göstereceği mücadeleci kimliğin adeta bir ön habercisi olmuştur. Basketbol yolculuğu lise yıllarında parlamaya başlayan O'Neal, Texas San Antonio'daki Robert G. Cole Lisesi'nde kısa sürede yıldızlaşmış, iki yıl içinde okul takımını 68 galibiyet – 1 mağlubiyetlik olağanüstü bir dereceye taşımıştır. 1989 yılında yaptığı 791 ribaund ile eyalet rekoru kırması, onun fiziksel üstünlüğünün erken bir göstergesi olmuştur.

Kolej kariyerine Louisiana State Üniversitesi'nde başlayan O'Neal, burada Dale Brown yönetiminde iki kez All-American, iki kez SEC Yılın Oyuncusu seçilmiş, 1991 yılında NCAA Yılın Basketbolcusu ödülü olan Adolph Rupp Kupası'nın sahibi olmuştur. 1990 yılında Mississippi State karşısında yaptığı 17 blok ise NCAA tarihine geçen bir rekor olarak hâlâ kırılmamıştır.

1992 NBA Seçmeleri'nde Orlando Magic tarafından 1. sıradan seçilen Shaquille O'Neal, lige adım attığı ilk sezonda %56.2 şut yüzdesiyle 23,4 sayı ve 13,9 ribaund ortalamaları yakalayarak "Yılın Çaylağı" ödülünü kazanmıştır. Aynı zamanda çaylak sezonunda All-Star seçilen ender oyuncular arasına girmiştir.

Orlando Magic'te geçirdiği dört sezon boyunca takımı tarihindeki ilk playoff ve final deneyimlerine taşıyan O'Neal, 1996 yılında serbest oyuncu olarak Los Angeles Lakers'a transfer olmuştur. Lakers formasıyla 2000, 2001 ve 2002 yıllarında üst üste üç NBA şampiyonluğu kazanmış; bu üç finalin tamamında "NBA Finalleri En Değerli Oyuncusu" seçilmiştir. 1999-2000 sezonunda normal sezon MVP'si, All-Star MVP'si ve Finaller MVP'sini aynı yıl kazanan üçüncü oyuncu olmuştur.

Kariyerinin devamında Miami Heat ile 2006 yılında bir NBA şampiyonluğu daha yaşayan Shaq, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formaları da giymiştir. 15 kez All-Star seçilen, 14 kez All-NBA takımlarında yer alan ve üç kez All-Star MVP ödülü kazanan O'Neal, tüm zamanların en çok sayı atan oyuncuları listesinde beşinci sırada yer almaktadır.

Saha dışında da son derece aktif bir profil çizen Shaquille O'Neal; rap müzik kariyeri, sinema projeleri ve akademik başarılarıyla sporcu kimliğinin ötesine geçmiştir. NBA'e erken veda etmesine rağmen annesine verdiği sözü tutarak üniversite eğitimini tamamlamış, daha sonra MBA diploması almıştır. 2 Haziran 2011 tarihinde basketbolu bıraktığını kendine özgü bir video ile sosyal medyada duyurarak kariyerine nokta koymuştur.

SHAQUILLE O'NEAL KAÇ YAŞINDA?

Shaquille O'Neal, 6 Mart 1972 doğumludur. Bu doğum tarihine göre, kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde NBA'in hem fiziksel hem de mental olarak en olgun oyuncularından biri olmuştur.

SHAQUILLE O'NEAL NERELİ?

Shaquille O'Neal, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yer alan Newark şehrinde doğmuştur. Ancak çocukluk ve gençlik yılları, üvey babasının asker olması nedeniyle farklı bölgelerde geçmiş; bu durum onun disiplinli, mücadeleci ve uyum yeteneği yüksek bir karakter geliştirmesinde etkili olmuştur.

SHAQUILLE O'NEAL MÜSLÜMAN MI?

Shaquille O'Neal'in dini inancına dair kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır. Kendisi zaman zaman maneviyata verdiği önemi ve ailesinin değerlerini vurgulamış olsa da, özel inanç sistemiyle ilgili net ve resmi bir açıklama yapmamıştır. Bu nedenle Shaquille O'Neal'in Müslüman olup olmadığı konusunda doğrulanmış, kesin bir bilgi bulunmamaktadır.