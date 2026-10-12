Serdar Ali Çelikler kimdir? Serdar Ali Çelikler kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?

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Futbol yorumları ve spor gündemine ilişkin analizleriyle tanınan Serdar Ali Çelikler, futbolseverlerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Yazılı basında başlayan kariyerini televizyon programları ve dijital medya platformlarında sürdüren Çelikler'in yaşam öyküsü ve mesleki geçmişi merak konusu oluyor. Serdar Ali Çelikler'in yaşı, memleketi ve tuttuğu takım hakkında bilgi edinmek isteyenler, “Serdar Ali Çelikler kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?” sorularına yanıt arıyor.

SERDAR ALİ ÇELİKLER KİMDİR?

Serdar Ali Çelikler, Türk spor gazetecisi ve futbol yorumcusudur. Uzun yıllardır spor medyasında görev alan Çelikler, futbol karşılaşmalarına yönelik analizleri, kulüplerin yönetim anlayışları ve transfer politikaları hakkındaki değerlendirmeleriyle tanınıyor. Yazılı basında başlayan kariyerini televizyon programları ve dijital medya platformlarıyla sürdüren Çelikler, özellikle futbol gündemine ilişkin yorumlarıyla dikkat çekiyor.

SERDAR ALİ ÇELİKLER KAÇ YAŞINDA?

Serdar Ali Çelikler, 16 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 51 yaşında olan spor yorumcusu, gazetecilik kariyerine 1997 yılında başladı. Uzun yıllara dayanan mesleki deneyimiyle Türk spor medyasının tanınan isimleri arasında yer alıyor.

SERDAR ALİ ÇELİKLER NERELİ?

Serdar Ali Çelikler, Van'da doğdu. Ailesinin Kars kökenli olduğu biliniyor. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren Çelikler, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde aldı. Eğitim hayatı sırasında gazeteciliğe ilgi duymaya başlayan Çelikler, meslek yaşamına ekonomi muhabiri olarak adım attı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'İN KARİYERİ

Serdar Ali Çelikler, gazetecilik kariyerine 1997 yılında Yeni Yüzyıl gazetesinde ekonomi muhabiri olarak başladı. Daha sonra spor gazeteciliğine yönelen Çelikler, 2002 yılında Sabah Gazetesi kadrosuna katıldı. Bu dönemde FotoMaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği ve Sabah Spor Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2009 yılında Habertürk gazetesine geçen Çelikler, kariyeri boyunca NTV Spor, CNN Türk ve Haber Global gibi televizyon kanallarında da spor yorumculuğu yaptı. Yazılı basın ve televizyon programlarındaki çalışmalarının yanı sıra dijital medyada da yer alan Çelikler, 2018 yılından itibaren VOLE platformunda futbol analizlerini paylaşmaya başladı.

2024 yılında Habertürk'ten ayrılan Çelikler, dijital platformlardaki yorumculuk çalışmalarını sürdürdü. Futbolun saha içindeki gelişmelerinin yanı sıra kulüplerin ekonomik yapıları, yönetim kararları ve transfer politikaları üzerine yaptığı değerlendirmelerle öne çıktı. Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Serdar Ali Çelikler, Türk spor medyasında uzun yıllardır futbol gündemini yorumlayan isimler arasında bulunuyor.