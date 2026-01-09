Türkiye iş dünyasının en saygın ve en etkili kadın figürlerinden biri olan Semahat Sevim Arsel, yalnızca Koç Ailesi'nin bir üyesi olarak değil; eğitim, sağlık ve sosyal sorumluluk alanlarında bıraktığı kalıcı izlerle de tanınan bir iş insanı ve hayırseverdir. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç'un kızı olan Arsel, yaşamı boyunca sahip olduğu ekonomik gücü toplumsal faydaya dönüştürmeyi temel ilke edinmiştir. Peki, Semahat Sevim Arsel kimdir, kaç yaşında, nereli? Semahat Sevim Arsel ne iş yapıyor, serveti ne kadar? Detaylar...

SEMAHAT SEVİM ARSEL KİMDİR?

Semahat Sevim Arsel'in ismi özellikle hemşirelik eğitimi, sağlık bilimleri ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi konularında yürütülen öncü projelerle anılmaktadır. Kurucusu olduğu Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve yöneticiliğini üstlendiği sağlık merkezleri, onun vizyonunun somut örnekleri arasında yer alır. Aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı ve Koç Holding çatısı altında üstlendiği yönetsel rollerle Türkiye'de kurumsal hayırseverlik anlayışının gelişmesine katkı sağlamıştır.

Disiplini, sürdürülebilirlik odaklı bakış açısı ve topluma geri verme anlayışıyla Semahat Sevim Arsel, iş dünyasında olduğu kadar sivil toplum alanında da referans gösterilen bir isimdir.

SEMAHAT SEVİM ARSEL KAÇ YAŞINDA?

1928 doğumlu olan Semahat Sevim Arsel, uzun soluklu kariyeri ve onlarca yıla yayılan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık etmiş önemli isimlerden biridir.

İş dünyasında aktif rol aldığı dönemler, Türkiye'de sanayileşmenin hız kazandığı yıllara denk gelmiş; bu süreçte edindiği bilgi birikimi, özellikle vakıf ve eğitim temelli projelerde yol gösterici olmuştur. Arsel'in ilerleyen yaşına rağmen etkisini sürdüren bir figür olması, onun yalnızca dönemsel değil kuşaklar arası bir değer taşıdığını göstermektedir.

SEMAHAT SEVİM ARSEL NERELİ?

Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel merkezlerinden biri olan İstanbul ile özdeşleşmiş bir isimdir. Koç Ailesi'nin iş ve sosyal yaşamda şekillenen köklü geçmişi, İstanbul merkezli bir vizyonun ürünüdür.

SEMAHAT SEVİM ARSEL NE İŞ YAPIYOR?

Semahat Sevim Arsel, klasik anlamda yalnızca bir iş insanı değil; aynı zamanda kurumsal yönetim, vakıf çalışmaları ve sağlık eğitimi alanlarında aktif rol üstlenmiş çok yönlü bir isimdir. 1964–1972 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmesi, onun iş dünyasındaki etkisini erken dönemde ortaya koymuştur.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu'ndaki çalışmalarıyla Türkiye'de eğitime ve sağlığa yapılan özel sektör desteklerinin kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır. En dikkat çekici çalışmaları arasında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nun kurulması yer alır. Bu okul, hemşirelik eğitimini akademik ve bilimsel bir zemine taşıyarak Türkiye'de önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Bunun yanı sıra, Semahat Arsel Nursing Educational & Research Center (SANERC) gibi sağlık alanındaki eğitim ve araştırma merkezlerinin yönetiminde bulunmuş; Florence Nightingale Vakfı'nda ikinci başkanlık görevini üstlenmiştir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gibi köklü sivil toplum kuruluşlarının da kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Vergi rekortmenliği listelerinde sıkça yer alması, onun ekonomik gücünü şeffaflık ve kamusal sorumluluk anlayışıyla kullandığının da göstergesidir. 2012 yılında Türkiye'nin en fazla vergi veren kişisi, 2015 yılında ise ikinci sıradaki isim olmuştur.

SEMAHAT SEVİM ARSEL SERVETİ NE KADAR?

Semahat Sevim Arsel, Türkiye'nin en zengin iş insanları arasında uzun yıllardır üst sıralarda yer almaktadır. Forbes tarafından yayımlanan listelere göre Arsel, 2024 yılı itibariyle yaklaşık 3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en varlıklı isimlerinden biri olarak öne çıkmıştır.

2026 Forbes verilerine göre ise Semahat Sevim Arsel'in serveti 2,7 milyar ABD doları olarak açıklanmıştır. Bu servet, büyük ölçüde Koç Holding bünyesindeki hisseler ve uzun yıllara yayılan yatırımların sonucudur.