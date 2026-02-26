Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Savur GYO) 2026 yılı yatırımcıları için önemli bir halka arz fırsatı sunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile belirlenen 26-27 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek halka arzda, yatırımcılar toplam 295 milyon 400 bin adet lot dağıtımı için başvuru yapabilecek. Peki, Savur GYO halka arz kaç lot verir? Savur GYO halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Detaylar...

SAVUR GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Savur GYO), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile belirlenen halka arz tarihleri 26-27 Şubat ve 2 Mart olarak ilan edilmiştir. Halka arz fiyatı 3,64 TL olarak açıklanan şirketin toplam halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL, halka açıklık oranı ise %27,28 olarak planlanmıştır. Toplamda 295 milyon 400 bin adet lot dağıtımı gerçekleştirilecektir.

Bireysel yatırımcı grubuna dağıtılacak olası lot miktarları ise katılım sayısına göre değişiklik göstermektedir:

150 Bin katılım ~ 788 Lot (2868 TL)

250 Bin katılım ~ 473 Lot (1721 TL)

350 Bin katılım ~ 338 Lot (1230 TL)

500 Bin katılım ~ 236 Lot (859 TL)

700 Bin katılım ~ 169 Lot (615 TL)

1,1 Milyon katılım ~ 107 Lot (389 TL)

1,6 Milyon katılım ~ 74 Lot (269 TL)

2,2 Milyon katılım ~ 54 Lot (196 TL)

Bu tablo, yatırımcıların ne kadar pay alabileceğini önceden hesaplamalarına ve yatırım stratejilerini buna göre belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

SAVUR GYO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yatırımcılar tarafından sıkça sorulan bir soru da Savur GYO'nun halka arz katılım endeksine uygun olup olmadığıdır. Yapılan resmi açıklamalara göre Savur GYO halka arzı katılım endeksine uygun değildir. Bu durum, özellikle katılım bankacılığı ilkelerine uygun yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir detaydır.

Katılım endeksine uygun olmayan halka arzlar, faizsiz yatırım prensiplerine göre hareket eden yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, diğer yatırımcılar için geleneksel halka arz mekanizması geçerlidir. Yatırımcıların, bu detayı göz önünde bulundurarak başvuru yapmaları önemlidir.

SAVUR GYO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Savur GYO halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, başvurularını belirlenen aracı kurumlar ve bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte halka arza katılım sağlayacak kurumların eksiksiz listesi:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Bu geniş aracı kurum ve banka ağı sayesinde yatırımcılar, kendilerine en uygun platform üzerinden Savur GYO halka arzına katılım gösterebilirler.